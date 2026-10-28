Tragedia nel Novarese, dove una donna di soli 31 anni è morta in ospedale a Borgomanero, dopo aver accusato un malore. Deceduto anche il bimbo che portava in grembo.

Dramma in Italia, paese sotto choc: morta Domenica Lucarelli e il bimbo che portava in grembo

Doppia trageda ha colpito una famiglia che viveva a Omegna, in provincia di Verbania Cusio Ossola.

Una donna di soli 31 anni, Domenica Lucarelli, è infatti morta dopo aver accusato un malore: era incinta di sette mesi, anche il bimbo purtroppo è deceduto. Lo scorso venerdì la donna si era sentita male ed era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Borgomanero, in provincia di Novara, con i medici che si sarebbero accorti subito della gravità della situazione, provando di tutto al fine di salvare lei e il bimbo che portava in grembo.

Per entrambi però non c’è stato niente da fare. L’Asl Novara ha parlato di “una grave e rara emergenza ostetrica” assicurando che “il personale sanitario ha prestato alla mamma e al piccolo tutte le cure necessarie, intervenendo tempestivamente e con la massima professionalità”. Ulteriori accertamenti sono stati eseguiti ieri, lunedì 27 ottobre, e per questo motivo il funerale, inizialmente previsto proprio in quella data, è stato rinviato.

Tragedia in Italia, Domenica Lucarelli muore a 31 anni: chi era la vittima

Omegna è ancora sotto choc per la notizia della morte, a soli 31 anni, di Domenica Lucarelli e del bimbo che portava in grembo. Originaria di Sant’Agata di Puglia, in provincia di Foggia, Domenica si era trasferita a Nonio, nel Cusio, assieme al marito Nicola, che aveva conosciuto all’Isola d’Elba e insieme lavoravano al ristorante “Punti di Vista” di Omegna. I due si erano sposati solamente un anno fa e stavano per accogliere il loro primo figlio, Bruno. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sia dal Cusio sia dal paese originario di Domenica in Puglia.