Lucca Comics & Games torna a colorare la città medievale per la sua sessantesima edizione, trasformando il centro storico in un vero e proprio hub della cultura pop. QMI, l’agenzia che dal 2011 dirige l’Area Movie, è al centro di una programmazione che spazia dal cinema d’autore alle serie TV più amate, passando per esperienze brand interattive. Dal 28 ottobre al 1° novembre, i visitatori potranno assistere a proiezioni in anteprima, panel con gli autori e spazi espositivi che coniugano entertainment e innovazione.

QMI regge l’Area Movie: una partnership di sei anni

Da oltre un decennio, QMI si occupa della curatela dell’Area Movie, creando un ponte tra industria audiovisiva e pubblico. Quest’anno l’agenzia ha ampliato la propria rete di collaborazioni includendo giganti come Disney+, Netflix, HBO Max, Sky, Paramount+ e Warner Bros. Pictures.

Grazie a queste alleanze, la programmazione si è arricchita di anteprime esclusive, incontri con registi e sessioni di firmacopie, trasformando la tradizionale proiezione in un evento partecipativo. Il ruolo di QMI non si limita alla selezione dei contenuti: l’agenzia orchestra anche le attività di entertainment marketing, permettendo ai brand di interagire direttamente con i fan.

Le partnership internazionali

Le case produttrici hanno investito risorse importanti per rendere la loro presenza visibile nella storica Piazza San Michele, dove HBO Max ha allestito un padiglone dedicato a Harry Potter e la Pietra Filosofale, accompagnato da una proiezione di Finding Harry: L’Arte Dietro la Magia. Sky ha presentato la seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, mentre Warner Bros. ha lanciato Il Gatto col Cappello, film d’animazione diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja. Queste collaborazioni hanno garantito una varietà di generi, dal fantastico all’animazione, fino al dramma musicale, per soddisfare ogni gusto del pubblico.

Programma di film, serie TV e panel: date e ospiti

Il calendario dell’Area Movie è una vera cronologia di appuntamenti imperdibili. Mercoledì 28 ottobre alle 16:30, al Teatro San Girolamo, è in programma la prima italiana di Puella Magi Madoka Magica The Movie – Il risveglio di Walpurgis, con la partecipazione di Mitsutoshi Kubota (CEO di SHAFT), Kazuki Kawata (visual designer) e Tatsuya Ishikawa (produttore Aniplex). Alle 17:00, sempre nel medesimo giorno, il Cinema Astra ospita Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., seguito da un panel con Peter Lord e il regista Matthew Walker.

Film in anteprima italiana

Il pomeriggio del 28 ottobre prosegue con Fast & Furious (25° anniversario) al Cinema Astra, introdotto da Andrea Bedeschi; alle 21:00 arriva It Ends, horror esistenziale di Alexander Ullom, presentato da Simone Soranna. Giovedì 29 ottobre, si passa a Caro mondo crudele, con i registi Niccolò Falsetti, Francesco Turbanti e l’autore Zerocalcare, e alla seconda stagione di Dexter: Resurrection, con panel condotto da Cristina Scabbia e collegamento live con Michael C. Hall.

Serie TV e incontri con i cast

Il venerdì 30 ottobre è dedicato alla nuova stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, con il cast (Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries, Aryan Simhadri) e i produttori Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz in un panel al Teatro del Giglio. Nella stessa giornata, alle 14:30, il Teatro San Girolamo ospita Adventure Time: Missioni Leggendarie, moderato da Sio, con giochi interattivi per i fan. Il weekend si chiude con Look Back, adattamento del manga di Tatsuki Fujimoto, presentato da Hirokazu Kore-eda al Cinema Astra, con distribuzione prevista per il 12 novembre.

Brand experience: giochi, cibo e tecnologia in città

Oltre ai contenuti video, l’edizione 2026 spinge l’interazione fisica grazie a partnership con Toys Center, Ritter Sport, Plenitude, Italo, Suzi Wan, Monster Energy e FRITZ!. Toys Center lancia Play4Ever, un concept kidult collocato nel Collectibles garden, dove i visitatori possono creare card personalizzate e partecipare al contest “Play4Ever, 4 real”. Ritter Sport allestisce uno spazio dedicato al cacao fondente, con confezioni disegnate dal fumettista Sio. Plenitude presenta Futura Blocks, un’esperienza su Roblox che prende vita anche nel Loggiato Pretorio, accompagnata da demo su visori Meta Quest 3.

Italo, Suzi Wan e Monster Energy

L’Italo porta il concept “Italo is magic” con live-drawing dell’illustratore Marcello Mangiantini e attività legate alla piattaforma RedCarpet. Suzi Wan introduce un percorso zodiacale orientale in Piazza San Michele, mentre Monster Energy anima la Cortina Santa Croce con DJ set, arcade e incontri con gli Arcade Boyz. FRITZ! chiude la serata con giochi di connettività, giveaway e gadget per i partecipanti.

L’Area Movie di Lucca Comics & Games 2026 offre una combinazione di anteprime cinematografiche, dialoghi con i creatori delle serie più amate e spazi brand-driven capaci di trasformare la città in un parco tematico della cultura pop. Un’opportunità irripetibile per chi desidera vivere l’intrattenimento in prima persona, tra QMI, le grandi case di produzione e i fan più accaniti.