Nel tardo pomeriggio del 28 ottobre i carabinieri del ROS insieme al Comando provinciale di Cosenza hanno messo in atto un’ampia operazione anti-mafia nella zona di Corigliano-Rossano. L’azione, coordinata con la DDA e con il GIP di Catanzaro, ha portato all’arresto di 41 individui, segnando una delle più rilevanti battute contro la ‘ndrangheta nella regione negli ultimi anni.

Arresti e misure restrittive: i numeri dell’operazione

Dei quaranta-uno fermati, 24 sono stati posti in carcere mentre 17 sono stati collocati agli arresti domiciliari. La tipologia dei soggetti arrestati spazia da affiliati di spicco a sospetti di basso profilo, tutti coinvolti in una fitta rete di attività criminali che comprendeva, tra le altre cose, associazione mafiosa, omicidio, detenzione e porto di armi, estorsione e rapina.

La diversità delle accuse suggerisce una struttura organizzata capace di operare sia a livello locale che transnazionale.

Il coinvolgimento del sindaco Flavio Stasi

Tra i soggetti posti agli arresti domiciliari figura Flavio Stasi, sindaco di centrosinistra di Corigliano-Rossano. La sua inclusione nell’operazione ha suscitato grande clamore politico, poiché la misura è stata emessa dal GIP di Catanzaro su richiesta della DDA.

Stasi è accusato di far parte di un patto elettorale politico mafioso, un’accusa che, se confermata, comporterebbe conseguenze sia penali sia amministrative per la sua carica istituzionale.

Il provvedimento del GIP di Catanzaro e le accuse dettagliate

Il provvedimento emesso dal GIP di Catanzaro elenca una serie di reati aggravati da “metodo o finalità mafiose”. Tra questi vi sono l’intestazione fittizia di beni, la procurata inosservanza di pena, nonché il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’accusa di patto elettorale politico mafioso rappresenta, inoltre, un elemento particolarmente grave perché unisce la sfera criminale a quella politica, minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Implicazioni per la lotta alla ‘ndrangheta nella zona

Questa operazione dimostra la determinazione delle forze dell’ordine a smantellare le reti mafiose nella provincia di Cosenza e dintorni. La presenza di figure pubbliche tra gli arrestati rinforza il messaggio che la giustizia non farà distinzioni di ruolo quando si tratta di crimini organizzati. Le indagini proseguono per identificare ulteriori collegamenti e per assicurare alla luce tutti gli atti di corruzione e di violenza legati alla ‘ndrangheta, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità ai cittadini di Corigliano-Rossano e dell’intera regione.