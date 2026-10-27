La prima serata del 26 ottobre ha visto il consueto confronto tra il reality e le proposte delle altre reti. Su Canale 5 è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, che ha raccolto 1.743.000 telespettatori e il 16,8% di share, un dato in linea con le puntate precedenti e che conferma la presenza di un pubblico stabile e fedele.

Confronto audience: la fiction di Rai Uno davanti in valori assoluti

La serata è stata dominata in termini di spettatori dalla fiction con Elena Sofia Ricci, che su Rai Uno ha totalizzato 3.403.000 telespettatori e il 22,2% di share per la quinta e sesta puntata della serie. Si tratta di un risultato coerente con la settimana precedente, che aveva registrato 3,35 milioni e il 21% di share, mostrando una tenuta stabile del prodotto di fiction.

Dati delle altre emittenti nella stessa serata

Su Rai Tre il ritorno di Massimo Giletti con il suo programma ha convinto 1.125.000 spettatori, pari all’8,4% di share. Italia Uno ha proposto il film Fast and Furious 6, visto da 731.000 telespettatori con il 4,8% di share, mentre Rete 4 con il talk di Nicola Porro ha totalizzato 597.000 spettatori e il 5,1% di share.

La seconda puntata del GialappaShow su Tv8 ha ottenuto 723.000 spettatori, pari al 5,2% di share.

Il quadro dell’andamento del Grande Fratello Vip dopo tredici puntate

Dopo sei settimane e tredici appuntamenti la media dell’edizione è di 1,78 milioni di telespettatori con il 16,4% di share. L’avvio non ha brillato, con il debutto della stagione partito sotto le aspettative a 1,8 milioni e il 18,9% di share, un risultato influenzato anche dalla programmazione eccezionale del giovedì. Tuttavia, la programmazione settimanale ha mostrato stabilità: poche oscillazioni importanti, senza picchi e senza crolli drastici.

Elenco puntate e ascolti verificati

La sequenza degli ascolti settimanali fornisce una mappa chiara della frequenza del pubblico: la puntata del 17 settembre ha registrato 1.879.000 spettatori (16,9%); il 19 settembre 1.532.000 spettatori (15,8%); il 21 settembre 1.906.000 spettatori (18,3%); il 25 settembre 1.783.000 spettatori (17,4%); il 28 settembre 1.826.000 spettatori (16,6%); il 2 ottobre 1.555.000 spettatori (13,8%); il 5 ottobre 1.778.000 spettatori (16%); il 9 ottobre 1.722.000 spettatori (15,2%); il 12 ottobre 1.888.000 spettatori (17,5%); il 16 ottobre 1.900.000 spettatori (16,6%); il 19 ottobre 1.870.000 spettatori (17,3%); il 23 ottobre 1.809.000 spettatori (15,7%); infine il 26 ottobre 1.743.000 spettatori (16,8%). Questi numeri confermano una fascia di pubblico costante che segue il programma puntata dopo puntata.

Come si colloca questa tredicesima puntata nel contesto storico delle tredicesime

Analizzando i dati delle tredicesime puntate delle varie edizioni emerge come i valori siano mutati nel tempo: la seconda edizione (4 dicembre 2017) raggiunse un picco di 5.569.000 telespettatori e il 30,92% di share, ma va ricordato che si trattava della finale. Le edizioni successive hanno visto numeri inferiori ma comunque significativi: terza edizione 3.567.000 (20,82%), quarta edizione 3.100.000 (18,45%), quinta edizione 3.114.000 (19,15%), sesta edizione 3.013.000 (20,38%), settima edizione 2.395.000 (20,33%) e ottava edizione 1.829.000 (15,5%).

Il raffronto mette in evidenza due aspetti: il calo di spettatori assoluti nel corso degli anni, in parte dovuto alla frammentazione dell’audience televisiva, e la riduzione dello share dopo il GF Vip 7. La stagione in corso si mantiene su valori inferiori rispetto ai picchi del passato ma mostra una continuità che suggerisce la presenza di un nucleo di spettatori fidelizzati.

La puntata del 26 ottobre ha avuto anche contenuti che hanno alimentato l’interesse del pubblico, con protagonisti come Alex Belli, Alessandro Roncaccia e Valeria Marini. Le dinamiche tra concorrenti, le sorprese in Casa e il verdetto del televoto rimangono elementi chiave che mantengono vivo l’appuntamento settimanale. Allo stesso tempo, la concorrenza della fiction con Elena Sofia Ricci ha mostrato come, in certe serate, un prodotto seriale possa attrarre un pubblico più ampio in valori assoluti.

La serata del 26 ottobre è un esempio di equilibrio tra proposte diverse: un reality solido nella sua platea e una fiction che continua a trainare l’audience complessiva della prima serata.