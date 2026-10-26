La politica italiana, Isabella Tovaglieri, ha replicato duramente al video dell'immigrato che insulta gli italiani. "Tornatene a casa tua", l'invito della parlamentare europea della Lega. Sui social è polemica.

La parlamentare europea della Lega, Isabella Tovaglieri, ha replicato a tono al video dell’immigrato che insulta gli italiani. Ecco tutti i dettagli.

Isabella Tovaglieri replica al video dell’immigrato che insulta gli italiani: “Tornatene a casa tua”

La parlamentare europea della Lega, Isabella Tovaglieri, ha rilanciato sui social un video di un immigrato che si riprende mentre insulta gli italiani e gli definisce stupidi perché lavorano e si guadagnano da vivere onestamente: “La vostra testa è come il c**o della gallina. Voi vi dovete svegliare. Dovete essere intelligenti come gli stranieri.

Voi che non volete fare un c**o, (0:11) che andate a lavorare come barista, prendete mille euro, non riuscite ad arrivare a fine mese, mangiate tutta la giornata, pasta, pasta”. Al video, questo il commento della Tovaglieri: “Che stupidi gli italiani che decidono di lavorare e guadagnarsi da vivere onestamente, a differenza degli stranieri ‘intelligenti’! Tornatene a casa tua, non ci servono altri immigrati intelligentissimi, grazie”.

Isabella Tovaglieri replica al video dell’immigrato che insulta gli italiani: le critiche sui social

Dopo il commento da parte di Isabella Tovaglieri al video dell’immigrato che insulta gli italiani, sono partite anche le critiche, come sempre accade. Sotto il post della politica infatti si legge ad esempio: “Infatti questo tipo uno delle migliaia di loro che vivono alle spalle degli italiani, grazie alle politiche di accoglienza“, oppure, “Le nostre tasse; bruciate da questi elementi che con il principio ‘Ubi bene, ibi patria’”, “Dove si sta bene, lì è la patria” , “Scuole, Sanità, case popolari e bonus tutto gratis! Ritornatene da dove crescono palme e datteri, e riempiti la bocca delle tue sabbie!”, “Tornatene a casa, non abbiamo bisogno di immigrati intelligenti.

Abbiamo già i politici ignoranti.” E ancora: “Stupidì gli italiani che mantengono dei parassiti come voi”, “Certo! Hanno capito che qui ricevono sussidi, case popolari, bonus e gli si paga tutto, dall’affitto al nido gratis per i figli (con le madri a casa a fare nulla)“.