Arianna Cirrincione è in attesa della seconda figlia: la coppia nata a Uomini e Donne con Andrea Cerioli vive gli ultimi mesi prima del parto, tra messaggi affettuosi e ricordi del programma.

La famiglia formata da Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si prepara ad accogliere un nuovo membro: l’ex volto di Uomini e Donne è incinta della seconda figlia, che dovrebbe nascere in prossimità delle festività natalizie. La coppia, molto seguita dal pubblico, ha condiviso momenti di tenerezza e ironia durante questo periodo finale della gravidanza, suscitando l’affetto dei fan.

Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati attraverso i canali social di Andrea, che ha dedicato ad Arianna un post carico di affetto e leggerezza. Nel frattempo, la coppia continua a ricordare le origini della loro storia, iniziata proprio negli studi del celebre dating show, e a raccontare aneddoti che hanno segnato il loro percorso insieme.

Il messaggio di Andrea Cerioli e la reazione di Arianna

Di recente Andrea Cerioli ha pubblicato su Instagram un messaggio rivolto alla moglie, definendola scherzosamente “una Multipla” in riferimento alle sue rotondità da gravidanza. La battuta non era offensiva, bensì inserita in un testo profondamente affettuoso: Andrea ha voluto sottolineare quanto Arianna sia una super mamma e una compagna di vita di cui va orgoglioso.

Nel post, ha invitato la moglie a riposare e ha assicurato il proprio supporto pratico nelle attività quotidiane.

Arianna ha risposto con ironia e affetto, scrivendo che “Multipla is the new Ferrari” e ringraziando il marito per le parole poetiche. Ha aggiunto che approfitterà del riposo promesso, pur riconoscendo con leggerezza che senza di lei la famiglia sarebbe in difficoltà. Il tono del botta e risposta ha convinto molti fan: la componente goliardica del messaggio si è fusa con un chiaro invito al recupero delle energie prima del grande evento.

La storia di una coppia nata a Uomini e Donne

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019: lui era tronista e lei corteggiatrice. Quell’incontro in studio è stato l’inizio di una relazione che ha saputo trasformarsi in un progetto familiare stabile e molto seguito dal pubblico. La prima figlia della coppia, Allegra, è nata a febbraio 2024, un evento che ha segnato l’avvio della loro esperienza genitoriale condivisa.

Il ricordo dei primi istanti in studio

In una conversazione con Jessica Minelli per il podcast 1% Donne, Arianna ha ripercorso i momenti iniziali che l’hanno portata a conoscere Andrea agli Studi Elios. Ha raccontato la sua semplicità d’approccio alle selezioni, presentandosi in modo naturale, inizialmente senza trucco e con abbigliamento semplice, e di come nella frenesia dello studio le vennero prestati al volo tacchi e make up per l’incontro. Un aneddoto che mette in evidenza la spontaneità che, secondo Arianna, colpì Andrea.

Durante quella esperienza in studio, Arianna ricorda anche un episodio divertente legato alla fame: Andrea si sarebbe accorto di lei perché, a differenza di altre corteggiatrici molto concentrate sull’apparire, lei non riusciva a nascondere lo stomaco brontolante per la fame, e questo atteggiamento spontaneo sarebbe stato il dettaglio che lo ha colpito.

Quando ha capito di essere la scelta

Arianna ha spiegato di aver percepito un legame autentico con Andrea già durante il percorso nel programma: piccoli gesti, come il fatto che lui non avesse mai baciato altre corteggiatrici oltre a lei, l’hanno convinta che tra loro ci fosse qualcosa di speciale. Ricorda la sensazione del giorno della scelta, quando capì che la decisione sarebbe caduta su di lei, un misto di incredulità e conferma che il loro sentimento era reale.

Il presente: matrimonio e nuovo arrivo

Dopo la nascita di Allegra, la coppia ha compiuto un altro passo importante sposandosi nel maggio successivo. Poi, a giugno 2026 hanno annunciato pubblicamente l’attesa del secondo figlio, confermando che la famiglia avrebbe nuovamente celebrato l’arrivo di una femminuccia, con il classico fiocco rosa appeso alla porta di casa. Il nome della bimba non è stato ancora reso noto.

In queste settimane che precedono il parto, la narrazione pubblica dei due coniugi alterna momenti di leggerezza a gesti concreti di cura reciproca: il post di Andrea ne è un esempio, così come le risposte affettuose di Arianna. I fan seguono con interesse ogni aggiornamento, curiosi di conoscere i dettagli che precederanno il lieto evento.

La vicenda di Arianna e Andrea resta un esempio di come una storia nata in televisione possa evolversi in una relazione solida e in una famiglia in crescita, con la coppia che continua a condividere con i follower tappe significative del proprio percorso.