Nel 2025 la relazione di quattro anni tra Beatrice Arnera e l’attore Andrea Pisani si è conclusa poco dopo la nascita della figlia Matilde. L’estate stessa è stata segnata da un paparazzo che ha immortalato l’attrice accanto a Raoul Bova, anch’egli appena separato. Da quel momento la vita privata di Arnera è diventata oggetto di una tempesta mediatica più violenta di quella che ha colpito Bova.

Il clamore mediatico: dal paparazzo alle polemiche su stampa

Giorni dopo il servizio fotografico, la giovane attrice è finita nei titoli di gossip, riviste di costume e testate online. Non solo foto, ma anche parole pungenti: il comico del programma LOL Chi Ride è Fuori ha lanciato un dissing citando direttamente Bova, ampliando ulteriormente la bufera.

Beatrice Arnera ha descritto la pressione come un ciclone che non le ha lasciato spazio per fermare la propria vita familiare.

Delusione degli affetti: la scomparsa delle amiche

In una recente intervista rilasciata a Elle, la trentunenne ha confessato di aver subito numerosi tradimenti da parte di chi credeva fossero alleate.

“In tanti e tante mi hanno delusa. Due o tre amiche molto vicine. Persone con cui ho condiviso serate, cene, persone che mi conoscono molto bene, che hanno quasi vissuto in casa mia”, ha raccontato. La fredda indifferenza mostrata da queste donne è stata descritta come un fugone importante, che l’ha lasciata sola nel momento più delicato, quando la stampa la dipingeva come “la spregevole fedifraga d’Italia”.

Il paragone di genere nella stampa

Arnera ha sottolineato la disparità di trattamento tra uomini e donne: “Un uomo probabilmente non sarebbe stato vittima dello stesso giustizialismo mediatico. Basta pensare a quel che è stato perdonato a Fedez e Stefano De Martino. Quando Belen Rodríguez ha ammesso di essere stata tradita con almeno dodici donne, parte del pubblico l’ha attaccata per aver rivelato un fatto privato su Affari Tuoi. Cosa sarebbe accaduto se fosse stato Stefano a svelare l’infedeltà di Belen?”.

Azioni legali e riflessioni sui social

Nonostante la fuga di molte amiche, Beatrice Arnera ha trovato supporto in famiglia, nel suo terapeuta e in un ristretto gruppo di persone fidate. Ha anche deciso di affrontare gli attacchi online: ha sporto denuncia contro diversi utenti per diffamazione e minacce. L’attrice ha chiesto una maggiore responsabilità da parte delle piattaforme, proponendo l’uso di identificazione certa con documenti per chi pubblica su Instagram o Facebook. “Tu devi sapere che hai una responsabilità, esattamente come quando vai in macchina, sai che se tagli il rosso puoi fare un frontale. Allo stesso modo devi sapere che se su Instagram o Facebook scrivi cose gravi puoi essere sanzionato”, ha affermato.

Arnera ha concluso il suo intervento con una riflessione personale: “Io vorrei che tra vent’anni mia figlia potesse googlare e vedere che non ho mai parlato male di suo padre, che non ho mai cercato di fargli del male. E che mi sono difesa con la legge, perché ho avuto paura e non ho visto un altro modo per proteggere me e lei dalle cattiverie. Io li cancellerei i social ma non potendolo fare perché gli interessi economici sono troppo grossi, educhiamo i ragazzi”.