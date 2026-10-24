Negli ultimi giorni le strade di Milano sono state teatro di proteste che hanno visto emergere, tra i vari motivi addotti, la versione di un presunto coinvolgimento russo. La stessa ambasciata d’Italia a Roma ha pubblicato un avviso ironico chiedendo ai connazionali di non recarsi nei luoghi di possibile disordine, aggiungendo che l’ipotesi di una “mano di Mosca” è diventata la spiegazione più semplice per problemi come l’aumento dei prezzi o i blocchi dei trasporti.

L’appello di Al Bano a Giorgia Meloni

Il 21 ottobre il cantante Al Bano ha concesso un’intervista a Sandro Teti Editore, trasmessa su YouTube, nella quale ha definito la Russia un Paese che “ci ama” e che “possiede molta linfa italiana” grazie a legami culturali, architettonici e musicali. Ha poi chiesto a Giorgia Meloni di terminare le sanzioni contro Mosca, suggerendo di “dare fiori e azioni” invece di punire, e ha concluso con la frase “ti voglio bene, cara Meloni, ti voglio ancora di più se apriamo le porte alla Russia”.

Un messaggio che ha subito fatto il giro dei social, trasformandosi in un vero e proprio messaggio diplomatico non ufficiale.

Maria Zakharova utilizza la voce del cantante

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha reagito a sua volta su Telegram, definendo l’intervento del cantante “un appello pubblico, molto sincero e sentito”.

Zakharova ha ribadito i “profondi legami storici e culturali” tra Italia e Russia, invitando la premier a “smontare le sanzioni” e a lavorare per una “pace duratura in Ucraina”. Il tono del post oscillava tra il teatrale e il canzonatorio, chiedendo se la voce di Al Bano potesse davvero essere ascoltata a Roma, e insinuando che le autorità italiane fossero riluttanti a considerare posizioni diverse dal discorso dominante.

Reazioni istituzionali italiane e il ruolo dell’ambasciata

Nel frattempo, diversi esponenti del governo hanno commentato gli eventi legati alle proteste milanesi. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di “guerra ibrida”, mentre il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sottolineato l’assenza di prove concrete di un controllo esterno. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha espresso sorpresa per le voci sui russi. L’ambasciata russa in Italia, notando la crescente retorica, ha pubblicato un avviso che invitava i cittadini a non farsi coinvolgere da presunti “agenti russi”, ironizzando sul fatto che la colpa fosse sempre attribuita a Mosca per qualsiasi disagio.

Il dibattito sulla diplomazia culturale

L’intera vicenda mette in luce come un semplice messaggio di un artista possa trasformarsi in un elemento di tensione geopolitica. Da una parte, Al Bano si presenta come un portavoce della riconciliazione, cercando di sfruttare il suo seguito popolare per favorire il dialogo tra Italia e Russia. Dall’altra, Zakharova sembra aver trasformato l’appello in una provocazione, usando la figura del cantante per mettere pressione sulla leadership italiana. Nel frattempo, le istituzioni italiane cercano di mantenere un equilibrio tra la sicurezza interna, le accuse di influenza straniera e il rispetto per le libertà di espressione, mentre il pubblico osserva con crescente curiosità come si evolverà questo curioso intreccio tra musica e diplomazia.