Al Bano e la figlia Cristel: scontro, divorzio e futuro film russo

Al Bano e la figlia Cristel: scontro, divorzio e futuro film russo

Al Bano e Cristel vivono un conflitto profondo, mentre il divorzio da Romina Power si chiarisce e nasce un film sulla loro storia.

Il cantautore di 83 anni continua a suscitare attenzione non solo per la sua musica, ma per le dinamiche familiari che lo coinvolgono. Negli ultimi mesi, Al Bano Carrisi è stato al centro di una serie di dichiarazioni che hanno messo a fuoco il rapporto interrotto con la figlia Cristel, la sua ex moglie Romina Power e un ambizioso progetto cinematografico.

Il silenzio tra Al Bano e Cristel: cause e dichiarazioni

Durante la puntata di Verissimo, Cristel ha confermato di non aver invitato il padre alla festa che celebrava i dieci anni di matrimonio con Davor Luksic, sottolineando un distacco ormai consolidato. La giovane quarantenne ha ricordato che la frattura è nata da una serie di episodi sgraditi, culminati in una sua sfuriata in televisione in cui Al Bano l’ha definita bugiarda nei confronti di sua madre Romina.

Da quel momento, la figlia ha interrotto ogni contatto, dichiarando: “Lì ho capito che c’era qualcosa di serio e profondo che non andava”.

Il commento sulla speranza di Romina

Il conflitto è stato alimentato anche da diverse interpretazioni riguardo alle parole del cantante sul destino di Ylenia. Cristel ha accusato il padre di aver minimizzato la speranza di Romina, dicendo che non si dovrebbe togliere a una madre la possibilità di credere ancora nella vita della figlia.

Al Bano, però, ha precisato di non aver mai sminuito la fiducia di Romina, affermando di aver solo espresso che “ha accettato la realtà, per quanto dolorosa”.

La verità sul divorzio con Romina Power

Le tensioni familiari si intrecciano con una versione diversa della fine del matrimonio. Contrariamente a quanto diffuso, Al Bano ha dichiarato che le prime crepe si sono aperte nel 1991, ben prima della scomparsa di Ylenia avvenuta a New Orleans nel dicembre 1993. Secondo l’artista, la rottura è stata una decisione di Romina, che ha lasciato l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti. Il cantante ha espresso rimpianto per la mancanza di dialogo diretto, sostenendo che avrebbe voluto una risposta chiara: “Non ti amo più, voglio rifarmi una vita”.

Il mito della nuova compagna

Al Bano ha inoltre smentito l’idea che una “belle donna” sia stata la causa della crisi, precisando che la sua relazione con Loredana è iniziata dopo anni di separazione. Ha definito le voci di una “invasione” della nuova compagna come “inventi” e ha ribadito la volontà di ricostruire la propria vita senza colpevolizzare nessuno.

Il punto di vista di Taryn Power

La sorella minore di Romina, Taryn Power, ha aggiunto ulteriore pepe alla vicenda, accusando Al Bano di essere “poco uomo” e di creare confusione con la sua indecisione. Ha rimproverato a Loredana la mancanza di un vero impegno matrimoniale e ha sottolineato che le dichiarazioni di Romina avrebbero potuto ferire sia la coppia sia i figli di Al Bano. Taryn ha inoltre affermato che non c’è alcun ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina, evidenziando l’assenza di incontri in America come prova della distanza permanente.

Un film sulla coppia: il progetto russo

Nonostante le tensioni, Al Bano ha annunciato l’avvio di un progetto cinematografico sulla sua vita insieme a Romina Power. Un produttore russo, Andrej Agapov, sarebbe interessato a realizzare un film destinato sia al mercato americano che a quello russo, dove la coppia mantiene un grande seguito. Al Bano ha suggerito che, se avesse potuto scegliere, Tom Cruise interpreterebbe il suo ruolo per via degli occhi chiari e della statura, mentre Angelina Jolie sarebbe la candidata ideale per Romina, per il suo carisma e la presenza scenica.

Il futuro del film resta incerto, ma l’annuncio è già al centro dell’attenzione mediatica, dimostrando come la storia di Al Bano, Cristel e Romina Power continui a suscitare interesse e a influenzare il pubblico, sia in Italia che all’estero.