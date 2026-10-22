Generale di destra e Meloni: voto manosfera, nucleare e intervento papale

Generale di destra e Meloni: voto manosfera, nucleare e intervento papale

Il panorama politico italiano è scosso da un nuovo protagonista: un ex paracadutista, noto per la sua flessibilità ideologica, ha recentemente avviato una campagna volta a conquistare il consenso della cosiddetta manosphere. La sua comparsa crea un dilemma per il governo guidato da Giorgia Meloni, che deve valutare se sfruttare questa figura come risorsa elettorale o contenere un potenziale rischio di radicalizzazione.

Il generale di estrema destra punta al voto della manosfera

Circa venti ore fa, il militare ha lanciato sui social un appello diretto ai gruppi online più conservatori, promettendo un programma basato su valori tradizionali e una forte opposizione all’immigrazione. Il suo discorso, carico di retorica patriottica, mira a trasformare la sua immagine da maverick a leader capace di mobilitare elettori indecisi.

Tuttavia, le sue posizioni controverse – tra cui richieste di limitazioni delle libertà civili – hanno suscitato preoccupazioni all’interno della coalizione di centro-destra, che teme di alienare elettori moderati.

Papa Leo spinge per concessioni e dialogo in Europa

Nel frattempo, la Santa Sede ha intensificato il suo impegno diplomatico. Il 28 settembre, il pontefice ha pronunciato un discorso vicino al confine franco-tedesco, invitando le parti in guerra a concedere concessioni per porre fine al conflitto in Ucraina.

Il messaggio, delicato ma fermo, ha sottolineato la necessità di una soluzione politica che rispetti i diritti umani e la dignità delle popolazioni coinvolte.

Dialogo e libertà di coscienza a Élysée

Tre giorni prima, il 25 settembre, il papa si è recato all’Élysée, dove ha risposto alle preoccupazioni dei movimenti populisti francesi. Pur senza nominare esplicitamente la destra radicale, ha difeso la libertà di coscienza, precisamente mentre la candidata di prima tornata, Marine Le Pen, rievocava una proposta di divieto del velo islamico. L’intervento papale ha cercato di equilibrare l’appello alla coesione sociale con il rispetto delle diversità culturali.

Italia riaccende la speranza nucleare per il 2035

Infine, il 14 settembre è emerso un importante sviluppo energetico: il Senato italiano si prepara a dare il via libera a una legge che riattiverà il programma nucleare nazionale, con l’obiettivo di avere centrali operative entro il 2035. La proposta, già esaminata dal Governo, punta a ridurre la dipendenza dal gas importato e a contribuire agli impegni climatici dell’Unione Europea. L’approvazione del disegno di legge è attesa nei prossimi giorni, segnando un possibile cambiamento di rotta nella strategia energetica del Paese.

Questi tre fili conduttori – la figura controversa del generale, le iniziative diplomatiche del papa e la spinta verso il nucleare – delineano un periodo di intensi dibattiti in Italia e in Europa. La sfida per Meloni sarà quella di armonizzare queste dinamiche, evitando che l’apprensione verso l’estrema destra e le questioni energetiche possano indebolire la sua coalizione, mentre i leader religiosi continuano a promuovere la pace e il dialogo in un contesto internazionale sempre più complesso.