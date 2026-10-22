Due confronti finali in Michigan e Kansas riassumono le tensioni su guerra all’Iran, rincari del diesel e politiche migratorie prima del voto per il Senato.

Negli ultimi due weeks che precedono il voto per il Senato, i candidati in due sfide chiave si sono affrontati in dibattiti conclusivi che hanno messo in luce posizioni divergenti su politica estera, economia e immigrazione. In Michigan lo scontro è stato tra il democratico Abdul El-Sayed e il repubblicano Mike Rogers, mentre in Kansas si sono misurati il senatore repubblicano Roger Marshall e il democratico Adam Hamilton.

Queste contestazioni sono rilevanti perché i risultati influenzeranno il controllo del Senato, dove oggi i repubblicani detengono 53 seggi su 100, i democratici ne hanno 45 e vi sono due indipendenti che caucusano con i democratici.

Dibattito in Michigan: Iran, legami con Trump e impatto sui prezzi

Nel confronto del Michigan il tema centrale è stato la guerra contro l’Iran e le sue ripercussioni economiche.

El-Sayed ha attribuito all’escalation bellica aumenti dei costi dei carburanti e dei generi alimentari, richiamando dati sull’andamento dei prezzi della benzina e del diesel. Secondo i calcoli pubblicati da AAA, in Michigan il prezzo medio della benzina regolare è passato da 2.92 a 4.44 per gallone, mentre il diesel è salito da 3.62 a 6.41, cifre che El-Sayed ha collegato alle scelte di politica estera.

El-Sayed ha poi ricordato il ruolo del JCPOA, il patto del 2015 negoziato durante l’amministrazione di Barack Obama, sostenendo che quell’accordo aveva contribuito a contenere le ambizioni nucleari iraniane tramite limiti all’arricchimento dell’uranio e ispezioni internazionali. Ha criticato il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo e la successiva escalation che, a suo dire, ha avuto costi diretti per i consumatori.

Rogers sul protezionismo e il legame con Trump

Mike Rogers ha provato a distinguersi da alcune scelte dell’ex amministrazione, definendo certe tariffe come un «mixed bag» e sollevando dubbi sull’impatto di misure commerciali applicate al Canada, paese strettamente legato all’industria automobilistica del Michigan. Rogers ha sottolineato che, se eletto, metterà gli interessi del Michigan davanti a tutto: una linea che ha sintetizzato come prioritizzare ciò che conviene allo Stato.

Il repubblicano ha inoltre attaccato la frequente invocazione del nome del presidente uscente da parte dell’avversario, cercando di minimizzare il nesso tra le proprie posizioni e quelle di Donald Trump. El-Sayed ha invece cercato di ricondurre Rogers alla linea pro-guerra, sostenendo che i costi domestici sono una conseguenza delle politiche sostenute dal candidato repubblicano.

Dibattito in Kansas: diesel, Ucraina e operazioni ICE

In Kansas il tema che ha dominato è stato il costo del diesel, particolarmente sentito nelle comunità agricole. Il senatore Roger Marshall ha puntato il dito sulla guerra in Ucraina come fattore scatenante dei rincari, allineandosi in parte alle affermazioni recenti di figure nazionali che collegano gli attacchi ai siti energetici in Russia all’aumento dei prezzi globali. Marshall si è detto in favore di soluzioni che potrebbero includere azioni coordinate per incrementare l’offerta di carburante sul mercato internazionale, pur esprimendo riserve su alcune proposte specifiche di approvvigionamento da fonti russe.

Adam Hamilton ha risposto accusando Marshall di tradire gli alleati se si puntasse a soluzioni che favoriscano la Russia e ha chiesto misure immediate per alleggerire il peso sui consumatori, come la sospensione temporanea di alcune tasse federali sui carburanti. Hamilton ha anche ricondotto la questione dei prezzi al quadro più ampio delle scelte di politica estera degli Stati Uniti.

Immigrazione e ruolo di ICE nel dibattito del Kansas

La sicurezza di confine e le recenti operazioni dell’ICE sono state un altro elemento di forte contrasto. Marshall ha difeso la linea di contrasto all’immigrazione irregolare mettendo l’accento sulla riduzione della criminalità e sulla necessità di controlli rigorosi, mentre Hamilton ha denunciato l’effetto intimidatorio delle retate sul mondo del lavoro e sulle comunità rurali, citando episodi in cui personale educativo e operai agricoli sono stati colpiti dalle azioni di polizia.

Entrambi i candidati hanno mostrato un’apertura cauta verso l’idea di rendere obbligatorio il sistema E-Verify per i datori di lavoro, pur sottolineando che «il diavolo è nei dettagli» quando si tratta di implementazione pratica.

Nel complesso, i dibattiti hanno messo in evidenza come questioni estere e costi energetici possano tradursi in argomenti concreti per gli elettori locali, con riflessi diretti sulla composizione del Senato e sul bilancio politico tra le due principali forze politiche negli Stati Uniti.