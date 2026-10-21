Procuratore perquisisce uffici del gruppo ID, la Commissione mantiene le sanzioni a Russia e la Romania avvia un governo di transizione da sei mesi.

Negli ultimi giorni l’Unione europea è stata teatro di una serie di eventi che hanno acceso i riflettori su tre fronti distinti: la lotta contro il malgoverno dei partiti estremisti, la ferma posizione sulle forniture energetiche russe e la delicata fase di transizione politica in Romania. Ognuno di questi avvenimenti rivela le tensioni interne e le sfide che Bruxelles deve affrontare per mantenere coesione e credibilità.

Perquisizione degli uffici del gruppo ID nell’Europarlamento

Un procuratore del Parlamento europeo ha avviato una perquisizione nei locali del cosiddetto gruppo ID ormai sciolto, in risposta a sospetti di cattiva gestione dei fondi. L’operazione, condotta nella mattina di ieri, ha coinvolto gli uffici situati nel cuore di Bruxelles ed è parte di un’indagine più ampia che mira a chiarire l’uso dei finanziamenti destinati ai gruppi politici.

Le autorità hanno sottolineato che la ricerca di documenti e registri contabili è indispensabile per valutare eventuali violazioni delle regole di trasparenza dell’UE. Questa azione si inserisce in un più ampio sforzo volto a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee, soprattutto dopo una serie di scandali legati a fondi pubblici.

Von der Leyen conferma il mantenimento delle sanzioni energetiche contro la Russia

Il presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito che le sanzioni energetiche imposte alla Russia rimarranno in vigore nonostante la recente accordo con gli Stati Uniti per la vendita di diesel. In una conferenza stampa, ha dichiarato che «la Russia non è un fornitore affidabile di energia», sottolineando che la dipendenza dal gas russo rappresenta una vulnerabilità strategica per l’Unione. L’intervento ha avuto luogo poco prima della decisione di prorogare le restrizioni su gas e petrolio per l’anno in corso, dimostrando la volontà di ridurre l’influenza di Mosca sul mercato energetico europeo. L’annuncio ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato, gli Stati membri più esposti ai picchi dei prezzi hanno accolto con favore la durezza della linea, dall’altro, alcuni paesi hanno sollevato preoccupazioni su possibili impatti economici.

Crisi politica in Romania: una tregua di sei mesi per il nuovo governo

Nel contesto della crisi istituzionale che ha investito la Romania, il leader del Partito Socialista ha dichiarato a POLITICO che il paese ha ottenuto una tregua di sei mesi grazie alla formazione di un nuovo governo di coalizione. L’accordo preliminare prevede la presentazione di un bilancio entro la fine di novembre, obiettivo considerato cruciale per garantire la stabilità finanziaria e la continuità delle riforme. La situazione, che era sfociata in una paralisi parlamentare, sembra ora orientata verso una fase transitoria più gestibile. Tuttavia, gli osservatori evidenziano che la vera prova sarà la capacità del nuovo esecutivo di mantenere le promesse elettorali e di affrontare le pressioni provenienti da UE e FMI per le politiche di austerità.

Alice Weidel e il progetto AfD per ridimensionare l’Unione Europea

Il leader dell’Alternative für Deutschland (AfD), Alice Weidel, ha programmato una presentazione al Parlamento europeo in cui illustrerà il piano del partito per ridimensionare l’Unione. La proposta prevede una riduzione dei poteri centrali e una maggiore autonomia per gli stati membri, mirata a “sovraccaricare” le istituzioni supranazionali. Weidel ha annunciato che la sua iniziativa arriverà nella prossima sessione plenaria, suscitando dibattiti accesi tra i parlamentari pro-euro e i gruppi più scettici. Il progetto, sebbene ancora in fase di bozza, alimenta le preoccupazioni sui possibili effetti di un’ulteriore frammentazione dell’UE, soprattutto in tempi di crisi energetica e politica.