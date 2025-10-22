Indagine della Commissione Europea su presunti casi di spionaggio ungherese

La questione dello spionaggio da parte dell’Ungheria è tornata al centro del dibattito politico europeo. Il commissario anti-frode, Piotr Serafin, ha annunciato che la Commissione Europea si confronterà con il governo ungherese riguardo a segnalazioni che indicano un’attività di spionaggio condotta dalla sua ambasciata a Bruxelles. Questi eventi, che risalgono al periodo tra il 2012 e il 2018, hanno suscitato forti reazioni tra i membri del Parlamento Europeo (MEP).

Le accuse di spionaggio

Secondo vari rapporti, funzionari dei servizi segreti ungheresi avrebbero assunto ruoli diplomatici per reclutare personale dell’Unione Europea come informatori. Queste affermazioni sono state definite da Serafin come un attacco diretto al principio di coopetazione leale tra gli Stati membri e le istituzioni europee. Il commissario ha sottolineato che, sebbene le indagini non siano complete, la Commissione non esiterà a sollevare le sue preoccupazioni con Budapest.

Il ruolo di Olivér Várhelyi

Una figura centrale in questa vicenda è il commissario ungherese Olivér Várhelyi, responsabile del portafoglio salute. Durante il periodo in cui si sospetta l’operatività della rete di spionaggio, Várhelyi ricopriva il ruolo di ambasciatore dell’Ungheria presso l’UE. Tuttavia, non ci sono prove che lo coinvolgano direttamente in tali attività illecite. Várhelyi ha dichiarato di non essere a conoscenza di tentativi di reclutamento operati dal suo governo.

Le reazioni del Parlamento Europeo

Il dibattito in plenaria ha visto alcuni MEP chiedere la sospensione di Várhelyi fino a quando non saranno chiariti i fatti. La deputata Sophie Wilmès ha affermato che la Commissione dovrebbe agire responsabilmente, suggerendo la creazione immediata di una commissione d’inchiesta per affrontare la questione. La sua posizione è stata supportata anche da Adrián Vázquez Lázara, un parlamentare del Partito Popolare Europeo, il quale ha espresso sorpresa per il fatto che Várhelyi non sia stato temporaneamente sollevato dall’incarico.

Le difese dei parlamentari ungheresi

Tuttavia, i rappresentanti del partito di governo ungherese hanno difeso Várhelyi, sostenendo che le accuse siano infondate e motivate da interessi politici in vista delle prossime elezioni parlamentari in Ungheria. Il deputato Patryk Jaki ha criticato il dibattito, affermando che il vero ‘senso di colpa’ di Várhelyi è solo quello di avere opinioni diverse.

Sviluppi futuri

Con l’Unione Europea che continua a monitorare la situazione, il futuro di Várhelyi e le relazioni tra Bruxelles e Budapest rimangono in bilico. La Commissione Europea ha già manifestato l’intenzione di affrontare la questione a vari livelli, segnalando che la questione dello spionaggio non verrà presa alla leggera. Gli sviluppi futuri potrebbero avere un impatto significativo sulle dinamiche politiche in Ungheria e sulle relazioni con le istituzioni europee.