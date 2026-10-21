Il Papa Leone XIV è tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo l’intervento chirurgico effettuato al Policlinico Gemelli. Il 13 ottobre è stato operato per rimuovere un adenocarcinoma polmonare localizzato nel polmone destro. Nei giorni successivi, il presidio sanitario vaticano ha diffuso una serie di aggiornamenti per rassicurare i fedeli sulla bontà del decorso, sottolineando l’assenza di complicazioni e la rapidità nel recupero delle funzioni quotidiane.

Intervento chirurgico e diagnosi al Policlinico Gemelli

La decisione di intervenire è stata presa dopo l’individuazione del tumore mediante esami radiologici e una valutazione clinica approfondita. Il team operatore, guidato dal dottor Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora ha effettuato una resezione del lobo interessato, limitando la procedura al minimo necessario per garantire la completa asportazione del tessuto neoplastico.

Risultati istologici e valutazione oncologica

Gli esami istologici sul campione asportato hanno confermato la natura adenocarcinoma e, soprattutto, la sua localizzazione esclusivamente al lobo destro. La successiva analisi di biologia molecolare non ha evidenziato mutazioni ad alta aggressività, consentendo alla commissione oncologica di escludere la necessità di terapie aggiuntive, come chemioterapia o radioterapia.

Recupero post-operatorio: segni di buona salute

Nei giorni seguenti l’intervento, il Pontefice ha effettuato i consueti controlli di routine. La radiografia del torace ha mostrato un ritorno alla normalità del polmone intervenuto, senza segni di infiltrati o versamenti pleurici. Parallelamente, il programma di fisioterapia ha previsto esercizi di mobilizzazione respiratoria, con il risultato di un recupero motorio completo: il Papa ha svolto autonomamente le attività quotidiane, dal vestirsi alla deambulazione nei corridoi dell’ospedale.

Ritorno alle funzioni pontificiali

Già dal terzo giorno di ricovero, il Papa ha partecipato a una celebrazione eucaristica organizzata in una sala dedicata al decimo piano del Gemelli. In quella occasione ha anche incontrato il monsignor Paolo Rudelli sostituto della Segreteria di Stato. La stessa mattina ha consumato la colazione in autonomia, come riferito dal direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Questi piccoli gesti hanno confermato la capacità del Pontefice di riprendere rapidamente le proprie responsabilità.

Prospettive per l’Angelus e il futuro del Pontificato

La domanda più attesa riguarda la possibilità di celebrare l’Angelus dalla finestra del reparto. Il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin ha dichiarato che “se le condizioni lo consentiranno, il Papa potrà recitare l’Angelus dal Gemelli”. Al contempo, ha aggiunto che il Pontificato potrà essere “rimodulato” qualora fossero necessari aggiustamenti al calendario delle attività. Per il momento, però, l’ottimismo è dominante: gli specialisti continuano a monitorare l’evoluzione clinica con controlli periodici, lasciando spazio alla speranza che il Papa Leo XIV torni presto a guidare la Chiesa a pieno ritmo.