Negli ultimi giorni la questione del divieto dei social network per gli minori di 14 anni è tornata al centro del dibattito politico italiano. La discussione nasce in un clima di crescente preoccupazione per i fenomeni di violenza giovanile e per il ruolo delle piattaforme digitali nella vita dei più giovani. In questo contesto, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito la propria posizione in un’intervista, sottolineando la necessità di un approfondimento parlamentare prima di qualsiasi provvedimento.

Le dichiarazioni della premier sul divieto dei social

Meloni ha affermato con chiarezza di non essere contraria a un eventuale blocco dell’accesso ai social per chi non ha ancora compiuto i 14 anni. Tuttavia, ha escluso l’opzione di intervenire tramite decreto legge preferendo un percorso di confronto all’interno del Parlamento. «Credo che spetti al Parlamento valutare se riprendere anche il lavoro fatto sul divieto di social ai minori di 14 anni», ha detto, indicando così l’intervento legislativo come via principale.

Il ruolo del Parlamento nella proposta

La premier ha ricordato che non si tratta di un tema nuovo: esiste già una proposta firmata da Marianna Madia ex esponente del Partito Democratico ora in Italia Viva, e da Lavinia Mennuni. Questa iniziativa ha raccolto firme da diverse forze politiche, dimostrando un lavoro trasversale e una volontà di confronto interpartitico.

L’obiettivo è valutare con attenzione gli impatti sociali e educativi di una misura di questo tipo, tenendo conto anche dei diritti digitali dei giovani.

Parallelamente, il dibattito si intreccia con la riflessione più ampia sui comportamenti violenti tra adolescenti, che secondo le autorità sono in parte alimentati dalla vetrina delle piattaforme online. La proposta parlamentare, quindi, si inserisce in un più ampio sforzo per affrontare la sicurezza digitale dei minori, senza ricorrere a soluzioni unilaterali.

Reazioni dei Ministri dell’Interno e della Giustizia

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, hanno espresso il proprio punto di vista sul tema, pur mantenendo una linea differente rispetto a quella del Governo. Piantedosi ha sottolineato che il Consiglio dei Ministri ha già dato il via libera a un decreto che, tra le altre cose, riguarda la disciplina delle forze armate, ma ha anche detto di non vedere ostacoli a una eventuale restrizione per gli under 14 sui social.

Nordio, dal canto suo, ha commentato che il decreto approvato esclude la possibilità di arresto per i soldati, segnando un cambiamento significativo nella gestione delle sanzioni militari. Entrambi i ministri hanno sottolineato che, nonostante il consenso sulla necessità di intervenire contro comportamenti pericolosi, la decisione finale dovrebbe comunque passare attraverso il Parlamento, evitando così l’uso di strumenti normativi d’urgenza.

La proposta di Madia e Mennuni rimane il punto di riferimento per una discussione più approfondita, mentre il Governo, guidato da Meloni, si dichiara pronto a collaborare, senza però ricorrere a decreti legge che potrebbero limitare il dibattito democratico.