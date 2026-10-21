Durante la seconda puntata del nuovo Amici 26 la produzione ha rilevato che la maggior parte dei brani presentati da Erness erano in realtà cover di pezzi già noti. La scoperta ha scatenato una rapida azione disciplinare: il coach Samurai Jay ha convocato il giovane rapper e gli ha comunicato la sospensione dalla maglia della casetta.

La verifica dei plagi e la reazione immediata

Il team di Amici 26 ha analizzato le esibizioni dei provini e ha constatato che quasi tutti i brani proposti da Erness presentavano similarità sostanziali con tracce già diffuse. Samurai Jay ha commentato: “Abbiamo ascoltato i tuoi brani e abbiamo notato che sono tutti brani che hanno come reference altri brani, nessuno è inedito e questo è un problema“.

Dopo aver presentato le prove, Jay ha deciso di revocare la maglia al concorrente, ma ha precisato che l’allievo rimarrà comunque iscritto alla scuola.

Le giustificazioni di Erness

Erness, di 20 anni e originario di Sarno, ha cercato di spiegare la sua scelta attribuendola a mancanza di tempo: tra impegni di lavoro e vita quotidiana riusciva a dedicare alla musica solo un’ora al giorno.

Il coach ha mostrato comprensione, ma ha ritenuto insufficiente la motivazione per evitare le conseguenze.

Le conseguenze: distanza dalla casetta e lavoro in studio

Il provvedimento prevede che Erness non potrà più abitare nella casetta con gli altri concorrenti né partecipare alle lezioni collettive. Sarà invece relegato in studio per una settimana, con l’obiettivo di produrre un inedito originale. Samurai Jay ha dichiarato: “Ti sospendo dalla casa per una settimana, ma il tuo banco resta lì; sarai lontano da qui e sarai in studio per preparare un inedito“. L’allievo dovrà quindi collaborare con un team di professionisti per creare una hit autentica.

Reazioni dei compagni di corso

Al ritorno in casetta, Erness ha tentato di minimizzare l’accaduto parlando di reference e ispirazioni musicali. Tuttavia, molti dei suoi coetanei hanno espresso scetticismo, commentando che era incredibile non aver notato prima le somiglianze. Alcuni hanno addirittura definito il comportamento del giovane come sprovveduto sottolineando la difficoltà di nascondere un plagio in un programma seguito da milioni di spettatori.

Il contesto più ampio: dubbi sulla formula di Amici 26

Il caso di Erness si inserisce in un dibattito più ampio sull’orientamento del nuovo Amici 26. Già dalle prime puntate sono emerse perplessità riguardo alla capacità del format di far emergere talenti realmente originali. Altri concorrenti, come la cantante urban Tìaso e i profili più affermati Shari e Kashmere, hanno mostrato un percorso musicale più definito, lasciando spazio a interrogativi su come i giovani artisti dovranno adattarsi a un programma che privilegia le cover.

Resta da vedere se la settimana di lavoro in studio riuscirà a trasformare la situazione in un’opportunità creativa, oppure se il caso confermerà le sfide che il talent show deve affrontare per mantenere credibilità e freschezza musicale.