Negli ultimi giorni il centro di Milano è stato teatro di atti di vandalismo, soprannominati da molti “saccheggi della classe”. Le immagini di vetrine infrante hanno innescato un acceso dibattito sui social, soprattutto tra i protagonisti del rap italiano, che hanno espresso opinioni contrastanti sul significato delle proteste e sul loro ruolo nella società.

Fedez accusa i colleghi rap di ipocrisia e di sfruttare le protesti

Federico Lucia, noto come Fedez ha utilizzato la sua pagina Instagram per lanciare una denuncia incisiva. Ha sottolineato che molti artisti celebrano le manifestazioni da lontano, senza riconoscere che le stesse vetrine che vengono bersagliate mostrano anche i loro prodotti di lusso.

Secondo lui questa ipocrisia nasce dal desiderio di apparire solidali per guadagnare nuovi follower, mentre continuano a partecipare a sfilate e a promuovere orologi costosi.

Nel suo messaggio, Fedez ha affermato che “non credete agli artisti ricchi che vi sostengono” e ha ricordato al pubblico che la vera lotta contro le disuguaglianze non può essere sostituita da slogan vuoti.

Ha richiamato l’attenzione sulla contraddizione di chi, una volta in prima fila alle passerelle di Louis Vuitton, ritorna a sfruttare le stesse dinamiche di classe che alimentano la rabbia dei manifestanti.

Marracash risponde: nessuna incitamento, solo denuncia delle disuguaglianze

In risposta alle polemiche, Marracash ha pubblicato un lungo carosello su Instagram per fare chiarezza. Ha ribadito di non aver mai inneggiato alla violenza e di condannare fermamente ogni forma di vandalismo. Il rapper ha altresì criticato la retorica che lo accusa di provare “i soldi” a scapito dei più deboli, evidenziando che il suo percorso personale non lo ha reso indifferente alle ingiustizie sociali.

Marracash ha inoltre posto una domanda provocatoria: “Cosa porta dei minorenni a coprirsi il viso e a rischiare manganellate?”. Con questa riflessione ha voluto inquadrare le proteste come sintomo di un fallimento più ampio del sistema, piuttosto che un semplice episodio criminale. Ha chiuso dichiarando che, nonostante abbia raggiunto il successo, il suo desiderio resta quello di un mondo più equo per tutti.

Altre voci della scena: Nayt, Luchè, Ghali e Sayf

Accanto a Fedez e Marracash, altri rapper hanno espresso il proprio punto di vista. Nayt ha proposto una lettura più introspettiva, affermando che la società “addomesticata” tende a ignorare l’altro finché non è costretta a entrare nella propria casa. Luchè ex dei Co’ Sang, ha condiviso su Instagram versi del suo brano «Se non ci fosse la rabbia», proclamando: “Non voglio unione, voglio divisione, combatto con chi ha la mia stessa missione”.

Ghali intervenuto al Festival del Cinema di Roma, ha chiesto di concentrare l’attenzione sui manifestanti pacifici, sostenendo che la vera storia è lì. Infine, Sayf ha aggiunto il suo sostegno alle richieste di giustizia, senza però incitare a violenze. Queste diverse posizioni mostrano come la comunità rap sia articolata, oscillando tra solidarietà e autocritica.