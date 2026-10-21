Luca e Paolo si sono esibiti nella trasmissione DiMartedì con una canzone ironica sugli scontri avvenuti a Milano e in altre città italiane. Una scelta che ha attirato molte critiche.

Una canzone ironica sugli scontri di piazza e sulle aggressioni alle forze dell’ordine ha aperto l’ultima puntata di DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. Protagonisti Luca e Paolo, che hanno reinterpretato in chiave satirica il brano Guardo gli asini nel ciel, adattandone le parole agli episodi di violenza e devastazione che hanno coinvolto Milano e altre città italiane durante il fine settimana.

“Bombe di carta su di me, pezzi di porfido che piovon da lassù, sul mio casco blu, ma dice il questore che però sono ragazzi, sti caz…“: così il duo comico ha dato il via alla propria esibizione, trasformando le tensioni nelle piazze in uno spunto per la satira politica e sociale.

Luca indossava un casco blu della polizia, mentre Paolo accompagnava la canzone alla chitarra.

Luca e Paolo: la canzone sugli scontri e le forze dell’ordine

Nel corso della performance, Luca e Paolo hanno proseguito con altri versi dedicati alle violenze durante le manifestazioni, ai danni provocati nelle strade e alle conseguenze per chi interviene per garantire la sicurezza pubblica.

“Piovono sassi su di noi“, cantano i due, descrivendo poi una transenna che colpisce un agente e richiamando, con tono provocatorio, il tema degli stipendi delle forze dell’ordine. La parodia si sposta quindi sui comportamenti dei giovanissimi coinvolti nei disordini, con un riferimento a un quindicenne che si improvvisa black bloc, filma le proprie azioni e cerca poi il video su TikTok, mentre un’auto prende fuoco.

L’esibizione prende spunto dalle immagini degli scontri del fine settimana, segnati da danneggiamenti, negozi devastati e momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. La scelta del duo è quella di affrontare un tema di forte attualità attraverso l’ironia, puntando l’attenzione sulle contraddizioni e sulle responsabilità legate agli episodi di violenza.

Le reazioni sui social: “Imbarazzanti”

La performance non ha convinto tutti gli spettatori. Sui social sono arrivati diversi commenti critici nei confronti dei due comici e della loro interpretazione, con giudizi negativi sia sul contenuto della canzone sia sullo stile della satira.

“Imbarazzanti“, ha scritto un utente. Un altro ha commentato con toni ancora più duri: “Piovono idiozie su questi due personaggini ormai stracotti, ma chi la guarda ormai La7setta Pd?“.

Le reazioni mostrano come l’esibizione abbia suscitato opinioni contrastanti. Da una parte, la satira ha utilizzato gli scontri e le polemiche sulla gestione dell’ordine pubblico come materiale per una parodia; dall’altra, alcuni utenti hanno contestato la scelta e il risultato della performance. Il dibattito online si è così aggiunto alle discussioni già aperte sulle violenze nelle piazze e sul modo in cui raccontarle.