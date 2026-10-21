Tragedia all'alba, Matteo ucciso dal maltempo: platano crolla sull'auto

Terrible tragedia all’alba di oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, a Jesolo, nel Veneziano, dove a causa del forte maltempo un albero è crollato centrando in pieno un’auto: nulla da fare per un militare di 46 anni.

Maltempo, tragedia a Jesolo: platano crolla sull’auto, morto un militare di 43 anni

A Jesolo, in provincia di Venezia, questa mattina, mercoledì 21 ottobre 2026, si è consumata una terribile tragedia a causa del forte maltempo che sta mettendo in ginocchio il Nord da ieri.

Stando alle prime ricostruzioni, il tronco di un platano è crollato schiacciando un’auto che stava percorrendo via Roma. All’interno dell’abitacolo un uomo di 46 anni che stava andando a lavorare. Sul posto sono giunti subito i soccorsi ma nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato niente da fare se non constatarne il decesso.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, al fine di effettuare tutte le verifiche per capire cosa sia successo esattamente. Si cerca infatti di capire la causa esatta per la quale l’albero è crollato.

Tragedia a Jesolo, auto schiacciata da un platano: chi era la vittima

Come visto questa mattina all’alba si è verificata una terribile tragedia a Jesolo, nel Veneziano, con un’auto schiacciata da un platano caduto probabilmente a cause del forte maltempo.

Per l’occupante del mezzo non c’è stato nulla da fare, è infatti morto sul posto. Si tratta di Matteo Ambu, militare di 46 anni originario di Cagliari, che questa mattina si stava recando al lavoro. Il presidente del Consiglio regionale veneto Luca Zaia ha espresso sui social il suo cordoglio per la morte del militare Matteo Ambu: “Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica morte del militare di 46 anni che questa mattina, a Jesolo, ha perso la vita. Una tragedia che lascia sgomenti e colpisce profondamente tutta la nostra comunità. In questo momento di immenso dolore, rivolgo un pensiero commosso ai familiari della vittima, ai suoi cari e a tutti coloro che gli volevano bene”.