Tensione al Grande Fratello Vip, tra Andreas Muller e Megan Ria. Il concorrente ha rifiutato di svolgere una sfida di ballo proposta da Ilary Blasi.

Al Grande Fratello Vip anche una proposta pensata per alleggerire l’atmosfera si trasforma in un nuovo motivo di scontro. Andreas Muller rifiuta di partecipare a una sfida di ballo con Megan Ria, spiegando di non sentirsi a proprio agio e di non voler fare qualcosa controvoglia. Il suo atteggiamento provoca la reazione di Ilary Blasi, che prova a convincerlo ad aprirsi e a vivere il momento con maggiore leggerezza.

Il confronto si allarga poi alle difficoltà nel rapporto con la coinquilina, fino a coinvolgere anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che dallo studio commentano duramente la posizione del concorrente.

GF Vip, Andreas Muller: lo scontro con Megan e il rifiuto della sfida di ballo

Megan Ria mette subito in evidenza le differenze caratteriali che rendono complicata la convivenza con Andreas.

“Andreas ha un modo di fare, nel quotidiano, molto lontano da quello che sono io“, spiega, sottolineando però che la distanza tra loro non dovrebbe impedire di conoscersi meglio. La ballerina si domanda se il coinquilino non abbia curiosità nei suoi confronti e ricorda la voglia di mettersi in gioco che la accompagna a vent’anni.

Andreas riconosce che tra loro esistono differenze, ma non le considera necessariamente un problema. Nel chiarire il proprio rapporto con la danza, racconta inoltre di aver vissuto una relazione complessa con il ballo, fatta di soddisfazioni e momenti difficili: “Ho avuto un rapporto di amore e odio, è stato un lavoro che mi ha portato gioia e dolori. La danza non mi scorre nel sangue“.

Per stemperare la tensione, Ilary Blasi propone una battle di ballo, invitando i due concorrenti a divertirsi. Andreas, tuttavia, rifiuta: “Non me la sento, non mi sento a mio agio. Farei una cosa controvoglia“. La conduttrice lo invita allora a essere più disponibile e aperto, ricordandogli che l’iniziativa era pensata soltanto per rendere la serata più leggera. Lui, però, non cambia idea: “Non mi va di forzarmi. Mi dispiace“.

Le critiche di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Dallo studio interviene Cesara Buonamici, che invita Andreas a considerare anche le difficoltà personali di Megan: “Non hai tu l’esclusiva della sofferenza“. Il concorrente ammette di trovare complicato confidarsi con le persone presenti nella Casa e descrive la propria esperienza come altalenante, tra giornate piacevoli e momenti in cui sente il bisogno di isolarsi.

Ancora più severo è il commento di Selvaggia Lucarelli, che critica la serietà con cui Andreas affronta le situazioni e il suo apparente rifiuto dei momenti di leggerezza. “Sei un ballerino e non vuoi ballare, non vuoi giocare, ma allora che stai a fare là?“, osserva, paragonandolo a una persona infastidita dall’energia e dalla vivacità degli altri.

Terminato il collegamento con lo studio, la discussione tra Andreas e Megan prosegue. Lui accusa la coinquilina di voler vedere soltanto ciò che le fa comodo e descrive con parole molto forti la sensazione di essere giudicato: “Alla fine di questo gioco, avrete giustiziato un uomo”. Megan prova a ridimensionare il confronto, rispondendogli: “Andreas, però anche meno, dai“. Le incomprensioni tra i due restano così al centro delle tensioni nella Casa.