Il ballerino e vincitore di AmiciAndreas Muller è tornato al centro dell’attenzione televisiva durante le puntate di Verissimo e del GF Vip. In entrambe le occasioni ha parlato con grande trasparenza del suo rapporto con il fratello Daniel affetto da una rara forma di meningite contratta alla nascita. Le interviste, condotte a febbraio e ieri pomeriggio, hanno offerto spunti inediti su dinamiche familiari spesso nascoste dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Un adolescente che allontanava Daniel

Secondo le parole di Andreas, durante l’adolescenza la sua percezione di Daniel era dominata da un senso di differenza e imbarazzo. “Con mio fratello non avevo proprio rapporto, lo tenevo molto distante perché lo ritenevo diverso”, ha dichiarato, ammettendo di averlo escluso dalla cerchia di amici per “cercare la cosa cool”.

L’autore ha confessato di aver mentito ai compagni, dicendo di avere un solo fratello, Alessio per non dover affrontare la realtà della disabilità del fratello maggiore.

Le parole di un giovane che non capiva

Nel racconto di ieri, Andreas ha ricordato di aver provato vergogna: “Io mi vergognavo di lui, perché era proprio strano, diverso”.

Nonostante i genitori gli avessero spiegato il problema, il giovane non era in grado di comprendere la gravità della meningite e ha continuato a trattare Daniel come un “altro”. Questo atteggiamento ha portato a un isolamento quasi totale, con il fratello ignorato sia a casa sia nei luoghi pubblici del paese.

La danza come ponte di riconciliazione

La svolta arriva grazie all’intervento della madre di Andreas, che ha proposto un approccio diverso: far ascoltare il fratello e seguirlo nella sua passione per la danza. Dopo aver accettato, “ho lasciato il calcio e ho iniziato a ballare, mi è piaciuta da subito la danza”, racconta il vincitore. Daniel, infatti, era già un appassionato di ballett, hip-hop e film come Step Up e Flashdance tanto da aver fatto parte di una crew locale.

Un legame rafforzato dalla passione

Andreas ha sottolineato l’influenza decisiva del fratello: “Mi ha dato l’input a realizzare tante cose nella mia vita, non avrei mai ballato se non fosse stato per lui”. Oggi il rapporto è descritto come “speciale” e pari a quello con le proprie figlie, dimostrando come la danza abbia trasformato un passato di distanza in una complicità quotidiana.

Il peso del bullismo e la resilienza di Daniel

Parallelamente al racconto personale, Andreas ha evidenziato le difficoltà che Daniel ha dovuto affrontare a scuola e nel piccolo paese di origine. “Lui ha vissuto tutta la prima parte della sua infanzia in modo tremendo… era la pecora nera… nei piccoli centri sei preso di mira”, ha confessato, ricordando episodi di occhi neri e ferite. Il fratello minore, pur ignorato dal bambino, è stato vittima di bullismo per la sua condizione, un trauma che ha lasciato segni profondi.

Nonostante le critiche ricevute sui social per la sua apertura, la sincerità di Andreas ha incontrato anche chi ha apprezzato la sua capacità di spiegare un tema delicato e poco discusso. Il suo intervento al GF Vip conferma la volontà di non nascondere gli errori del passato, ma di usarli come trampolino per una crescita personale e familiare più autentica.