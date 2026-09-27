Il 27 settembre la celebre domenica pomeriggio di Rai 1 è partita con la consueta energia, ma l’assenza di Stefano Magnanensi ha subito sollevato domande tra i telespettatori. Dopo otto anni di presenza costante, il maestro della band ha comunicato la sua uscita da Domenica In una decisione che ha colto di sorpresa sia il pubblico che i colleghi.

L’episodio segna la chiusura di dieci edizioni condivise con la conduttrice, segnando così la fine di una collaborazione che ha caratterizzato la programmazione televisiva dal 2005-2006.

Motivi personali di Stefano Magnanensi

Nel suo post Instagram, il musicista di 64 anni ha spiegato che non c’era alcun attrito con la troupe né con mara venier.

La scelta è nata da un momento delicato a livello familiare, che lo ha spinto a dedicare più tempo a sé stesso e ai figli. “Questi ultimi otto anni sono stati davvero speciali per me”, ha scritto, sottolineando che la decisione è stata presa già nell’estate precedente e confermata proprio poche ore prima dell’inizio della nuova stagione.

La sua dichiarazione è stata priva di polemiche, evidenziando un addio dettato da esigenze personali più che da dinamiche di produzione.

Reazione di Mara Venier e saluto pubblico

Durante la prima puntata, Mara Venier ha avuto l’occasione di parlare direttamente con Stefano Magnanensi mentre intervistava la cantante Laura Pausini. La conduttrice ha mostrato un lato più vulnerabile, affermando: “Voglio mandare un saluto al mio Uto, mi manchi, ti voglio bene” e ha aggiunto che il suo amico ha fatto la scelta giusta. Il momento si è concluso con un bacio e quasi una lacrima, progettando un addio commosso che ha confermato il profondo legame costruito in più di vent’anni di amicizia e collaborazione.

Il nuovo frontman: Timothy Cavicchini

Al posto del maestro uscente, Domenica In ha introdotto Timothy Cavicchini un giovane musicista vent’anni più giovane di Magnanensi, noto per il suo look da rockstar e i tatuaggi. Cavicchini è stato finalista a The Voice of Italy, dove è stato scelto da Piero Pelù. Dopo la trasmissione, ha firmato con Universal Music, pubblicando l’EP “A fuoco” seguito dal singolo “Altrove”. ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani, anche se senza trionfare. Il suo arrivo segna una volontà del programma di rinnovarsi, portando una ventata di energia giovanile allo spettacolo.

Novità nella sigla dello show

La stagione si arricchisce anche di un nuovo tema di apertura, affidato ai cantautori Andrea Sannino e Franco Ricciardi. La canzone, che riporterà il titolo del programma, accompagnerà le puntate per tutta la durata della stagione, contribuendo a dare un’ulteriore ventata di freschezza al format.