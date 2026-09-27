La vittima aveva 45 anni e stava lavorando in un cantiere in autostrada quando è stato travolto.

Ennesima tragedia sulle strade, un operaio di 45 anni è stato travolto e ucciso mentre era al lavoro in un cantiere sull’A14. Il conducente dell’auto sarebbe risultato positivo all’alcol test.

Tragedia sull’A14: operaio travolto e ucciso

Tragedia a Bologna. Un operaio di 45 anni è stato travolto da un’auto sull’A14.

L’uomo era al lavoro in un cantiere, regolarmente segnalato, quando, intorno alle ore 22.00, è stato travolto. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, il 45enne è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. La vittima, come riferisce Il Resto del Carlino, si chiamava Ruslan Railean, aveva come detto 45 anni, di origine moldava e residente a Padova.

Sul posto anche le forze dell’ordine al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Operaio travolto e ucciso sull’A14: conducente dell’auto positivo all’alcol test

L’incidente si è verificato al chilometro 11 dell’A14 in direzione Ancona, dove erano in corso dei lavori di manutenzione dei giunti del ponte ferroviario.

L’uomo alla guida dell’auto che ha travolto l’operaio si è fermato a prestare soccorso. Si tratta di un uomo di 54 anni del Modenese. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un valore alcolemico oltre quattro volte il limite di legge consentito. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per omicidio stradale.