Domani la tranquilla cittadina di Whelford, situata nella contea del Gloucestershire, è stata improvvisamente al centro di un serio incidente legato a sospetti ordigni esplosivi. L’intervento dell’unità antiterrorismo britannica è stato tempestivo, con l’arresto di alcune persone e l’ordinanza di evacuare abitazioni nell’area circostante.

Le autorità hanno inoltre rafforzato la sicurezza intorno alla base aerea RAF Fairford, utilizzata dagli Stati Uniti per operazioni contro i missili iraniani.

La zona è stata bloccata al traffico, e circa trenta mezzi di emergenza hanno preso posto per gestire la situazione.

Arresti e indagini dell’antiterrorismo a Whelford

Secondo le dichiarazioni ufficiali, la squadra antiterrorismo ha identificato diverse persone sospettate di violare la legge sugli esplosivi. Gli arresti sono avvenuti in simultanea con perquisizioni preliminari a domicilio, mentre gli inquirenti hanno avviato una valutazione dettagliata delle potenziali minacce.

Al momento, i servizi d’intelligence non sono stati ritenuti coinvolti, ma l’indagine resta aperta per definire eventuali collegamenti internazionali.

Evacuazioni e presenza dei soccorsi a Fairford

Contestualmente, le autorità locali hanno deciso di mettere in sicurezza diverse abitazioni del villaggio di Whelford. Il comunicato del comandante di polizia del Gloucestershire ha specificato che “diverse proprietà sono attualmente in fase di evacuazione” a causa della gravità dell’evento.

Nelle vicinanze, il villaggio di Fairford ha ospitato circa 30 mezzi di emergenza tra cui auto della polizia, ambulanze e autopompe, pronti a intervenire in caso di necessità.

Controllo dei veicoli da parte dell’esercito britannico

L’esercito ha inviato la sua unità specializzata nello smaltimento di ordigni esplosivi per ispezionare una serie di veicoli sospetti. Il personale, addestrato a gestire minacce di natura bellica, sta esaminando con estrema cautela ogni mezzo, alla ricerca di eventuali componenti pericolosi. Il processo di ispezione è stato descritto come meticoloso e prolungato, riflettendo la gravità della situazione.

Reazioni delle forze armate statunitensi

Un portavoce dell’Aeronautica statunitense ha dichiarato di non fornire commenti su misure di protezione specifiche ma ha ribadito che il 501° Stormo di supporto al combattimento e gli altri unità basate nel Regno Unito rimangono vigili. Le forze militari statunitensi hanno sottolineato la loro costante valutazione di fattori di rischio per garantire la sicurezza di personale, civili e contractor.

Il contesto geopolitico rimane teso: nel mese di luglio il Regno Unito aveva dichiarato la propria disponibilità a difendere il territorio da potenziali attacchi, dopo le minacce delle Guardie della Rivoluzione iraniane contro i bombardieri statunitensi di Fairford. Parallelamente, i ministeri britannici hanno avvisato gli operatori di infrastrutture critiche della possibile minaccia russa, segnalando preoccupazioni per sabotage e cyber-attacchi.