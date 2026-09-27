Nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella giornata di oggi, domenica 27 settembre 2026, il prezzo medio nazionale in modalità self service è salito sia per la benzina sia per il gasolio. Sulla rete stradale nazionale la benzina costa mediamente 2,159 euro al litro, rispetto ai 2,158 euro registrati nella giornata di ieri.

Per il diesel, invece, il prezzo medio si attesta a 2,377 euro al litro, in aumento rispetto ai 2,357 euro di sabato.

Benzina e diesel, i prezzi sulla rete nazionale

L’aggiornamento del Mimit conferma quindi una nuova crescita dei prezzi, particolarmente evidente per il gasolio. In un solo giorno il prezzo medio del diesel è aumentato di 2 centesimi al litro, mentre quello della benzina ha registrato un incremento più contenuto.

Si tratta di valori medi riferiti alla modalità self service e calcolati sulla rete nazionale. I prezzi effettivamente applicati possono naturalmente variare da un distributore all’altro e in base alla zona.

Per gli automobilisti il dato si traduce in un ulteriore incremento del costo necessario per fare rifornimento, soprattutto per chi utilizza vetture diesel e percorre quotidianamente molti chilometri.

Prezzi diesel e benzina in autostrada

La situazione appare ancora più pesante sulla rete autostradale, dove il prezzo medio del diesel si avvicina sempre di più alla soglia dei 2,50 euro al litro. In modalità self service, oggi la benzina viene venduta mediamente a 2,254 euro al litro, contro i 2,252 euro di ieri. Per il gasolio, invece, il prezzo medio raggiunge quota 2,459 euro al litro, mentre sabato si attestava a 2,439 euro.

Anche in autostrada, dunque, il rincaro riguarda soprattutto il diesel, che in 24 ore ha registrato un aumento di 2 centesimi al litro. La soglia dei 2,50 euro appare ormai particolarmente vicina, con un prezzo medio che può comunque presentare differenze significative a seconda del distributore e del tratto autostradale.