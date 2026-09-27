Bollette, figli, asilo nido, spese veterinarie e psicoterapia: sono numerose le agevolazioni economiche che nel 2026 tengono conto dell’Isee, l’indicatore utilizzato per valutare la situazione economica delle famiglie e stabilire l’accesso a diversi bonus e prestazioni. Dal 1° gennaio è inoltre entrato in vigore un nuovo meccanismo di calcolo dell’indicatore, pensato per rendere più favorevole la situazione delle famiglie numerose nell’accesso alle principali misure di inclusione sociale.

L’Isee viene aggiornato ogni anno attraverso la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e rappresenta, a seconda della misura, il parametro utilizzato per determinare sia il diritto al beneficio sia l’ammontare dell’importo. Le regole cambiano da un’agevolazione all’altra e possono essere considerati anche redditi, patrimoni immobiliari e composizione del nucleo familiare. In generale, a un Isee più basso corrisponde un sostegno economico maggiore.

I bonus per bollette, inclusione e famiglie

Tra le agevolazioni collegate all’Isee ci sono innanzitutto i bonus sociali per le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti. Per i nuclei con massimo tre figli a carico il limite è fissato a 9.796 euro, mentre sale a 20mila euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Lo sconto varia in base al servizio e può arrivare al 15% per il gas naturale e al 30% per l’elettricità. Un Isee non superiore a 10.140 euro è invece previsto, insieme ad altri requisiti, per l’Assegno di inclusione e per il Supporto formazione e lavoro. Nel primo caso il nucleo deve comprendere, tra gli altri, persone con disabilità, minorenni, over 60 o soggetti in condizioni di svantaggio. Il Supporto formazione e lavoro prevede invece un’indennità di 500 euro legata alla partecipazione a percorsi di formazione e orientamento al lavoro.

Per un Isee fino a 15mila euro è prevista anche la Carta “Dedicata a te”, una prepagata con un contributo una tantum di 500 euro destinato all’acquisto di beni di prima necessità. L’assegnazione avviene senza presentare una domanda, attraverso i controlli effettuati da Inps e Comuni. Chi riceve la carta deve effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2026, mentre il credito dovrà essere utilizzato entro il 10 ottobre 2027. Tra le misure rivolte a specifiche categorie c’è poi il bonus animali domestici, destinato agli over 65 con Isee inferiore a 16.215 euro che sostengono spese veterinarie per animali da compagnia. Le modalità di erogazione, gli importi e le scadenze sono gestiti dalle singole Regioni e il rimborso può variare tra 200 e 300 euro all’anno.

Assegno unico, nido, nuovi nati e bonus psicologo

L’Isee è centrale anche per l’Assegno unico e universale. Nel 2026, per i nuclei con indicatore fino a 17.468,51 euro, l’importo massimo è di 203,80 euro al mese per ciascun figlio, mentre il valore scende progressivamente fino a un minimo di 58,30 euro per i nuclei con Isee pari o superiore a 46.582,71 euro. Sono previste inoltre maggiorazioni per alcune situazioni, tra cui famiglie numerose, madri under 21, neonati e figli con disabilità. Sul fronte della genitorialità, un Isee fino a 25mila euro consente di accedere al livello più alto del bonus asilo nido. Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024 il contributo può arrivare a 3mila euro annui, mentre tra 25mila e 40mila euro scende a 2.500 euro. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 il sostegno può invece raggiungere i 3.600 euro all’anno, nei limiti delle spese sostenute e dei requisiti previsti.

Il limite di 40mila euro di Isee è quello previsto per il bonus nuovi nati, un contributo una tantum di mille euro per ogni figlio nato, adottato o accolto in affidamento preadottivo nel corso del 2026. La richiesta deve essere presentata all’Inps entro 120 giorni dall’evento. Restano inoltre utilizzabili fino al 31 dicembre 2026 la Carta Cultura giovani e la Carta del Merito, entrambe del valore di 500 euro, mentre dal 2027 è previsto l’arrivo della nuova Carta Valore. Per la Carta Cultura giovani il limite Isee è di 35mila euro. Infine, è atteso entro la fine dell’anno lo sblocco del bonus psicologo 2026. Il contributo, destinato ai residenti in Italia con Isee non superiore a 50mila euro, può arrivare fino a 1.500 euro per persona e scende progressivamente in base alla fascia Isee, fino a un minimo di 500 euro.