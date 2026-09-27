Venerdì 25 settembre, alle 13:57, è arrivato il secondo figlio di Alice Bellagamba. L’ex ballerina di Amici, oggi 38enne e tornata a vivere a Jesi, ha annunciato sui social la nascita del piccolo, condividendo anche i primi dettagli: 3,820 chilogrammi di peso e 52 centimetri di lunghezza. Un momento di grande felicità per l’ex volto della televisione, che con il compagno Leonardo Plebani ha già un figlio, Brando, nato nel maggio del 2025.

Il nome scelto per il neonato è Falco Ryan Plebani, una scelta particolare e poco comune che Bellagamba aveva in qualche modo anticipato nelle settimane precedenti. La nascita è stata annunciata attraverso una coccarda pubblicata sui social, accompagnata da una tenera dedica al nuovo arrivato e a una fotografia in cui la mamma tiene il bambino tra le braccia.

Alice Bellagamba mamma bis: il nome raro che ricorda Briatore e Gregoraci

Il nome Falco non è del tutto nuovo al mondo dello spettacolo. Sedici anni fa era stato scelto anche da Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci come secondo nome del loro figlio. Una curiosa coincidenza che rende ancora più particolare la scelta di Alice Bellagamba, che nei mesi scorsi aveva lasciato alcuni indizi sui social pubblicando post dedicati alle singole lettere del nome.

Ora ogni dubbio è stato sciolto. Accanto alla coccarda che annuncia la nascita, l’ex ballerina ha scritto: “Benvenuto al secondo amore delle nostre vite. Falco Ryan Plebani”.

Il volto del neonato è stato coperto da un’emoji, mentre in un’altra immagine Alice lo stringe teneramente a sé, mostrando tutta la sua emozione per l’arrivo del secondo figlio. Bellagamba aveva conquistato la popolarità grazie alla partecipazione all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, andata in onda tra il 2008 e il 2009, quando si classificò al quarto posto. Oggi continua a dedicarsi alla danza e vive a Jesi, dove ha scelto di proseguire il suo percorso professionale e personale.

Alice Bellagamba, mamma bis: Brando dà il benvenuto al fratellino

Falco è il secondo figlio nato dall’amore tra Alice Bellagamba e Leonardo Plebani. Il bambino arriva quando il primogenito della coppia, Brando, ha appena un anno e quattro mesi. Un arrivo ravvicinato, dunque, che ha trasformato in pochissimo tempo la famiglia in una famiglia di quattro persone. La seconda gravidanza era stata annunciata da Bellagamba lo scorso marzo e aveva sorpreso gli stessi futuri genitori.

Il bambino era infatti arrivato appena sette mesi dopo la nascita di Brando, avvenuta nel maggio 2025. In quell’occasione Alice aveva raccontato sui social la sorpresa per una gravidanza arrivata inaspettatamente, ma accolta immediatamente con felicità. “Il mio cuore scoppia. Tanto desiderato, quanto inaspettato… Fino a qui tutto bene“, aveva scritto allora. Oggi quella sorpresa ha finalmente un volto e un nome. Sulla coccarda dedicata alla nascita, una frase semplice racchiude tutta la dolcezza del momento: “Brando dà il benvenuto al fratellino”.