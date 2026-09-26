Jannik Sinner torna a far parlare di sé dopo diverse settimane di silenzio legato al suo recupero fisico dopo gli infortuni che lo hanno tenuto per diverse settimane lontano dal campo, facendogli di fatto saltare lo US Open in un calendario tennistico serratissimo nell’ultima parte della stagione agonistica, anche se stavolta la pallina non c’entra molto.

La decisione di saltare anche Pechino

Jannik Sinner qualche giorno fa ha pubblicato sui social un post dove ha spiegato che a seguito del problema fisico ha deciso di saltare anche l’ATP di Pechino su una superficie che negli anni lo ha visto giocare e vincere il torneo.

Una decisione dettata dalla volontà, assieme al suo staff, di riprendersi totalmente dall’infortunio evitando ulteriori ricadute.

Naturalmente gli organizzatori sono rimasti delusi ma la salute di un atleta ha la massima priorità.

La speranza è quindi di poterlo veder tornare in ottobre-novembre, sicuramente prima delle Finals a Torino, anche solo per riprendere confidenza con il ritmo partita.

Laila Hasanovic rompe gli indugi e confessa un aspetto della relazione

Fuori dal campo la vita del numero uno del tennis mondiale va a gonfie vele e a livello sentimentale, ormai non ne ha fatto più mistero, è legato alla modella danese Laila Hasanovic.

E’ proprio lei ha parlare pubblicamente del rapporto con il campione italiano e a svelare ai fans una caratteristica della loro relazione, come riporta Leggo.it :

“Possiamo essere al 100% noi stessi, ci siamo creati il nostro spazio e vivere come una coppia normale, abbiamo una relazione stabile e normale dietro le quinte”.

Le parole di Laila spengono i rumors legati ad un tipo di relazione oltre le righe, decisamente lontana dallo stile riservato di Sinner, come confermato anche dalle foto scattate durante la vacanza in Sardegna che lo aveva visto fare la spesa in un normale supermercato.