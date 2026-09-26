Pablo Daniel Osvaldo è stato tra gli attaccanti più prolifici e memorabili della Serie A dei primi anni 10′ avendo giocato per squadre di primissima fascia tra le quali l’Inter e la Roma, da diversi anni è tornato in Argentina, nazione di origine ed ora è al centro di una vicenda delicatissima.

I problemi passati tra dipendenza e violenza

Nel recente passato Osvaldo era già stato al centro di articoli che lo riguardavano, i casi erano di violenza su alcune su ex compagne ed altri episodi che hanno avuto rilevanza mediatica anche se il caso arrivato in Italia, dal grande impatto è stato un altro.

Questo era la dipendenza da sostanze stupefacenti e le ricadute che lo hanno segnato.

Indimenticabile il video di lui che chiedeva aiuto per uscirne, si trovava in una stanza buia, presumibilmente a casa sua e si vedevano solo gli occhiali.

Il ricovero in terapia intensiva, come sta

La situazione odierna è ben diversa e vede Osvaldo ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della capitale argentina, Buenos Aires.

I medici hanno preferito mantenere la prognosi riservata, le uniche notizie trapelate, come riporta anche Il Messaggero sono che è ricoverato in terapia intensiva.

Il problema che ha avuto sembrerebbe essere un versamento pleurico al polmone destro, per cui come è stato necessario un intervento chirurgico che è avvenuto giovedì.

L’ex attaccante si trovava a Banfield, città dove vive ed è stato accompagnato al nosocomio di Buenos Aires dalla sorella ed attualmente sarebbe stabile ma le condizioni restano gravi.

Dai giornalisti in Argentina, in particolare da Pepe Ochoa sono arrivate ulteriori notizie, sembra infatti che durante l’operazione siano stati rimossi 2 cm di tessuto polmonare per ciascun polmone del 40enne.

Ora si attendono ulteriori aggiornamenti nel prossimo bollettino medico che sarà condiviso dall’ospedale argentino dove è attualmente ricoverato.