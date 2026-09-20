Nel weekend del 20 settembre le strade di Montreal hanno ospitato la fase cruciale dei Mondiali di ciclismo su strada. Da un lato, il cronometro maschile ha regalato un duello serrato, dal lato opposto la cronometro femminile ha confermato il dominio di una campionessa già affermata. I risultati, pubblicati subito dopo il traguardo, hanno acceso le discussioni tra gli appassionati e hanno segnato i prossimi impegni per gli atleti italiani.

Filippo Ganna conquista l’argento nella prova maschile

Il 20 settembre, il verbanese Filippo Ganna ha tagliato il traguardo in seconda posizione a 57 secondi dal nuovo campione mondiale Remco Evenepoel che ha conquistato il suo quarto titolo consecutivo. Il giovane francese Paul Seixas ha chiuso al podio con la medaglia di bronzo.

Ganna, noto per la sua potenza sulla bici a pedalata fissa, ha dimostrato ancora una volta di poter competere ai massimi livelli, ma la differenza di quasi un minuto evidenzia la superiorità di Evenepoel in una gara decisa dalla capacità di mantenere una velocità costante su un percorso tecnico.

Dettagli dei tempi nella gara maschile

Evenepoel ha registrato un tempo di 45 minuti e 24 secondi mentre Ganna ha chiuso a 46 minuti e 21 secondi. Seis, il terzo classificato, ha chiuso a 46 minuti e 45 secondi. Gli scarti mostrano la netto distacco tra il vincitore e il resto del campo, confermando la capacità di un atleta in forma di dominio assoluto.

Marlen Reusser difende l’oro nella cronometro femminile

Nel frattempo, la svizzera Marlen Reusser ha nuovamente indossato il mantello d’oro, confermandosi campionessa del mondo nella specialità. Il suo tempo di 50,24.44 la ha portata al primo posto con un vantaggio di 40 secondi su Zoe Backstedt della Gran Bretagna, che ha ottenuto la medaglia d’argento con 51,04.55. La tedesca Franziska Koch si è aggiudicata il bronzo registrando 51,09.98 a 45 secondi dal top.

Classifica completa della gara femminile

Il podio è stato completato da Elisa Longo Borghini che ha chiuso al quarto posto con 51,14.74 a pochi secondi dalla medaglia. In quinta posizione è arrivata la francese Cédrine Kerbaol con 51,34.58. Il resto della top-10 include Lotte Kopecky (52,12.07), Demi Vollering (52,14.38) e la polacca Dominika Włodarczyk (52,23.52). I tempi di passaggio mostrano che Reusser ha mantenuto un passo regolare fin dal primo intermedio, con un split di 37,57.59 che le ha permesso di consolidare il vantaggio.

Le altre protagoniste italiane e i prossimi impegni

Tra gli italiani, oltre a Ganna, Elisa Longo Borghini ha dimostrato di essere una contendente di rilievo, posizionandosi a pochi secondi dal podio nella cronometro femminile. La sua performance sarà determinante per la staffetta mista prevista per martedì 22 settembre, dove Ganna e Longo Borghini faranno parte del sestetto italiano. Inoltre, l’atleta di Ornavasso sarà tra le favorite per la gara in linea élite che si terrà sabato 26 settembre, una prova che premiarà la resistenza e la strategia di gruppo.

Calendario delle prossime gare italiane

Il 22 settembre, la staffetta mista vedrà la squadra italiana sfidare le migliori nazioni, con Ganna al volante del segmento maschile e Longo Borghini nella sezione femminile. Sabato 26 settembre si correrà la prova in linea élite, dove la scalata finale di Montreal favorirà i corridori con buona capacità di sprint in salita; Ganna, sebbene sia specializzato nella cronometro, è stato inserito nella formazione per la sua potenza su tratti pianeggianti.