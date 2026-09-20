Il campionato italiano di Serie A per la stagione 2026/27 prenderà il via il weekend del 23 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027. La Lega ha stabilito, come di consueto, che l’intero palinsesto sarà disponibile su DAZN mentre tre incontri per giornata saranno trasmessi in co-esclusiva su Sky Sport e potranno essere seguiti in streaming su NOW.

Conoscere le date e i canali è fondamentale per ogni tifoso che vuole non perdere nemmeno un minuto di calcio.

Calendario Serie A 2026/27 e modalità di trasmissione

Le prime due giornate hanno già regalato risultati memorabili: l’Inter ha superato il Monza 4-1, mentre la Juventus ha chiuso in 1-0 contro il Frosinone.

La seconda giornata ha visto il Milan trionfare 2-0 sull’Venezia e il Juventus battere il Parma 2-0. Ogni partita, dal primo al cinquantesimo turno, sarà elencata sul sito ufficiale della Lega con l’indicazione precisa del canale di trasmissione.

Le giornate con diritti esclusivi

Per ogni turno, tre sfide vengono assegnate a Sky in co-esclusiva.

Ad esempio, nella quarta giornata la partita Venezia – Fiorentina è stata riservata a Sky, così come Lecce – Monza e Juventus – Atalanta. Queste trasmissioni simultanee su NOW permettono a chi non dispone di una ricezione satellitare di seguire gli scontri più attesi via streaming, garantendo una copertura completa per gli abbonati.

DAZN: promo, pacchetti e critiche recenti

Il 17 settembre 2026 è stata lanciata una nuova promozione per il piano DAZN Full in versione annuale con pagamento dilazionato. I nuovi clienti possono usufruire di un prezzo di 19,99 € al mese per i primi tre mesi, seguito da 29,99 € al mese per i successivi nove mesi. Dopo i dodici mesi, il canone ritorna al listino corrente, attualmente 36,99 € al mese. È possibile scegliere anche la versione annuale con pagamento anticipato, al costo di 379 €, oppure l’abbonamento mensile a 46,99 € senza sconti.

Il “turning point” di DAZN: una trovata discutibile

Recentemente la piattaforma ha promosso, tramite newsletter, la gara Roma-Inter definendola il “primo turning point della Serie A Enilive”. La scelta di utilizzare un’espressione tipica del calcio inglese per un match italiano ha suscitato critiche: molti tifosi hanno ritenuto esagerato etichettare una singola partita, alla quinta giornata, come punto di svolta del campionato. Inoltre, il prezzo dell’abbonamento continua a crescere, mentre la qualità delle telecronache e dei contenuti extra non sembra giustificare l’aumento.

Per chi decide di sottoscrivere il servizio, è importante ricordare la possibilità di recedere entro 14 giorni dal primo accesso, ottenendo il rimborso completo. Dopo tale periodo, la cancellazione è possibile solo secondo le modalità previste dal tipo di abbonamento, sia mensile che annuale. La gestione dell’account avviene tramite la sezione “Il mio account” sul sito o, per gli utenti di Google Pay, direttamente dal Google Play Store.

Infine, DAZN è disponibile su una vasta gamma di dispositivi, dalle Smart TV ai console di gioco, con la possibilità di visualizzare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente se collegati alla stessa rete domestica. Chi ha esigenze di streaming su più reti può aggiungere l’opzione “Utente Aggiuntivo” a 25 € al mese, per consentire la visione simultanea su due connessioni internet diverse.