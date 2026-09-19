Atletico Madrid ospita Real: la sfida del derby in La Liga

Atletico e Real si sfidano al Metropolitano: forma recente, provocazioni tattiche e il nuovo volto sudcoreano Lee Kang‑in.

Il prossimo capitolo della La Liga vedrà darsi il via al tradizionale derby di Madrid, previsto per domenica 20 settembre alle 21:15 al Metropolitano Stadium. Entrambe le formazioni hanno motivi di serietà: l’Atletico Madrid è in rapida ripresa dopo due sconfitte, mentre il Real Madrid cerca stabilità sotto la guida di José Mourinho.

Il confronto ha delle implicazioni dirette sulla lotta per il titolo, con il campione in carica, il Barcellona, a tre punti di distanza.

Atletico Madrid entra in forma: vittorie contro Osasuna e Real Sociedad

L’Atletico ha rotto il ciclo negativo con due trionfi consecutivi in Liga. Prima ha dominato la Real Sociedad per 3-0, per poi battere l’Osasuna 4-0, grazie ai gol di Jonathan DavidLee Kang-inRobin Le Normand e Alex Baena.

Il tecnico Diego Simeone ha definito la prestazione “controllata nel primo tempo, più clinica nel secondo”, evidenziando la capacità della squadra di gestire il gioco anche senza l’attaccante Julian Álvarez, indisponibile per infortunio muscolare.

Real Madrid: forma altalenante e le parole di Mourinho

Il Real Madrid arriva al derby con un bilancio misto: una sconfitta contro il Betis e una vittoria di misura su Elche, dove un vantaggio di due reti è stato annullato prima di risalire in extremis grazie al gol di Carlos Espi nei minuti di recupero.

Mourinho ha sottolineato la necessità di non cedere il controllo della partita, affermando: “Non mi piace regalare il possesso, è fondamentale sia per segnare che per evitare transizioni pericolose dell’avversario”. L’allenatore ha anche espresso preoccupazione per le difficoltà difensive della sua squadra, soprattutto nella gestione dei minuti finali.

Il ruolo emergente di Lee Kang-in nel derby

Il nuovo acquisto sudcoreano, Lee Kang-in ha rapidamente conquistato il pubblico madrileno. Dopo aver segnato contro il Malaga e l’Osasuna, e fornito un assist contro il Siviglia, il giovane è stato elogiato da Simeone per la sua energia, la capacità di pressare e la versatilità tattica: può operare sia da ala che in altre zone del campo. Il suo contributo è fondamentale soprattutto ora che Antoine Griezmann ha lasciato il club, lasciando un vuoto di esperienza offensiva che Lee sembra pronto a colmare.

Previsioni, statistiche e formazioni probabili

Secondo il modello predittivo Opta, il Real Madrid è leggermente favorito con una probabilità di vittoria del 46,6 %, mentre l’Atletico ha il 28,3 % di chance e il pareggio è stimato al 25,1 %. Storicamente, le due squadre si sono affrontate 243 volte: il Real ha vinto 125 partite, l’Atletico 60 e 58 sono state pari. Negli ultimi cinque incontri, le vittorie si sono alternate, con la più recente (27 settembre 2025) vinta decisamente dall’Atletico 5-2.

Statistiche testa a testa recenti

Nel match di al Santiago Bernabeu, il Real ha rimontato 3-2 grazie ai gol di Vinícius Júnior, dopo un primo tempo chiuso. L’Atletico, senza Griezmann, ha però mostrato segnali di ripresa: il prossimo scontro sarà il banco di prova definitivo per la giovane formazione di Simeone e per le idee di Mourinho, principalmente sulla capacità di mantenere il possesso e chiudere le opportunità.

Le formazioni probabili prevedono per l’Atletico: OblakLlorente, Romero, Le Normand, GrimaldoLee, Koke, Cardoso, BaenaDavid, Lookman. Per il Real: CourtoisDumfries, Konaté, Huijsen, CucurellaValverde, TchouameniGuler, Bellingham, ViníciusKylian Mbappé. Entrambe le panchine presentano assenti per infortunio, ma la scelta tattica rimane il punto focale per il risultato finale.