Tragedia sull’A10: Antonio Caldana è morto dopo lo schianto tra la sua Harley e un’auto. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Autopsia sul 64enne, si indaga sulla dinamica dello schianto

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per fare luce sull’incidente costato la vita ad Antonio Caldana, 64 anni, coinvolto venerdì pomeriggio in un drammatico schianto sull’autostrada A10, tra i caselli di Arenzano e Pra’, in direzione Genova.

Il medico savonese viaggiava in sella alla sua Harley Davidson quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe urtato la parte posteriore sinistra di un’automobile che procedeva davanti a lui. Dopo l’impatto, il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato traumi gravissimi. I soccorsi, arrivati sul posto con ambulanza e automedica, non hanno potuto evitare il decesso.

La Polizia Stradale, insieme al personale di Autostrade per l’Italia, sta ricostruendo la sequenza dell’incidente. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro e gli investigatori stanno verificando anche le immagini delle telecamere presenti lungo quel tratto dell’A10, che potrebbero aver documentato il momento dell’impatto. Le due persone che si trovavano nell’auto sono rimaste illese, mentre il conducente sarebbe risultato negativo all’alcol test.

Resta comunque da stabilire se il comportamento dell’automobilista possa avere avuto un ruolo nella tragedia. Sul corpo di Caldana sarà disposta l’autopsia e il conducente dell’auto potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati: un eventuale provvedimento gli consentirebbe di nominare propri consulenti e partecipare ai successivi accertamenti tecnici.

Tremendo schianto in autostrada tra Harley e auto: chi era Antonio Caldana

Originario di Varazze e residente a Pietra Ligure, Caldana era un ginecologo molto conosciuto nel ponente savonese. Per diversi anni aveva lavorato nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Santa Corona. Dopo la chiusura del reparto, aveva continuato la propria attività nei consultori di Albenga, Finale Ligure e Cairo Montenotte. Sebbene fosse in pensione, aveva mantenuto il proprio impegno professionale sul territorio, diventando nel tempo un punto di riferimento per numerose pazienti e famiglie.

La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio a Pietra Ligure e in tutto il Savonese. Come riportato da Genova24, la direzione della Asl2 e l’Ordine interprovinciale delle ostetriche di Savona e Imperia hanno espresso vicinanza ai familiari. “Oggi la sanità del nostro territorio e la nostra comunità professionale – scrive l’ordine interprovinciale delle ostetriche di Savona e Imperia – perdono non solo un professionista stimato, ma un punto di riferimento fondamentale per tantissime donne, famiglie e colleghi che in tutti questi anni hanno potuto apprezzarne la competenza, la dedizione e l’umanità. Desideriamo esprimere le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.