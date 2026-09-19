Due sorelline di 8 e 12 anni sono scomparse da Caltanissetta ieri sera. Il padre questa mattina ha presentato denuncia ai Carabinieri. Subito sono partire le ricerche delle piccole.

Caltanissetta, due sorelline di 8 e 12 anni scomparse da ore: la denuncia del padre

Benedetta e Domitilla Costanza, due sorelline di 8 e 12 anni, sono scomparsa da San Castaldo, in provincia di Caltanissetta, da ieri sera.

Questa mattina, 19 settembre 2026, il padre ha presentato denuncia ai Carabinieri. Le bambine sarebbero state viste l’ultima volta in corso Vittorio Emanuele.

Dramma a Caltanissetta, scomparse da ore due sorelline di 8 e 12 anni: ricerche senza sosta

Da ieri sera non si hanno più notizie di Benedetta e Domitilla Costanza, due sorelline di 8 e 12 anni.

Le piccole sarebbero scomparse da corso Vittorio Emanuele a San Castaldo, in provincia di Caltanissetta. Dopo la denuncia da parte del padre, i carabinieri e la polizia locale sono subito partite con le ricerche delle bambine su tutto il territorio. Fondamentali nelle ricerche potranno essere i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. Sono ore di apprensione per i famigliari delle bambine, che ricordiamo hanno solamente 8 e 12 anni.