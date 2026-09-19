Momenti di paura nel tardo pomeriggio di venerdì 18 settembre a Mestre, dove un’auto elettrica è stata distrutta da un incendio mentre si trovava parcheggiata nel piazzale del centro commerciale Porte di Mestre, in via Paccagnella. Il rogo si sarebbe sviluppato mentre la vettura era collegata a una colonnina per la ricarica. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto per mettere sotto controllo le fiamme e impedire che l’incendio potesse coinvolgere altri veicoli o strutture presenti nell’area del parcheggio.

Mestre: l’incendio durante la ricarica dell’auto

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate mentre l’auto era collegata alla colonnina. Non è ancora stata chiarita l’origine dell’incendio e saranno gli accertamenti a stabilire cosa abbia provocato il rogo.

I vigili del fuoco hanno utilizzato la schiuma per circoscrivere e spegnere le fiamme.

Nonostante l’intervento, però, l’incendio ha provocato danni ingenti e la vettura è andata completamente distrutta. L’episodio si è verificato in un’area frequentata da numerosi automobilisti, ma al momento non risultano informazioni su persone ferite.

Accertamenti sulle cause del rogo

Una volta terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, saranno effettuati gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio.

In particolare, dovrà essere stabilito se il rogo sia stato provocato da un problema della vettura, dal sistema di ricarica o da un’altra circostanza. Al momento, quindi, non è possibile attribuire con certezza l’origine delle fiamme.

L’incendio ha comunque attirato l’attenzione per il fatto che l’auto si trovava collegata a una colonnina nel momento in cui è iniziato il rogo. Le verifiche tecniche potranno fornire elementi utili per comprendere cosa sia accaduto e accertare eventuali responsabilità.