L’incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio sul tetto del supermercato all’interno del centro commerciale: clienti e personale evacuati.

Paura nel tardo pomeriggio a Capodrise, nel Casertano, dove un incendio è divampato sul tetto del supermercato Conad all’interno del centro commerciale Maximall. Il personale e i clienti sono stati evacuati, mentre i vigili del fuoco hanno raggiunto la copertura per spegnere le fiamme.

Fiamme sul tetto del centro commerciale a Capodrise: scatta l’evacuazione

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 18 settembre a Capodrise, nel Casertano, dove un incendio ha interessato la copertura della struttura che ospita il Conad all’interno del centro commerciale Maximall. Come riportato da Il Mattino, le fiamme si sono sviluppate nella zona superiore dell’edificio, coinvolgendo diversi pannelli presenti sul tetto.

Dopo l’allarme, clienti e personale sono stati fatti uscire dal supermercato, così da consentire ai soccorritori di operare senza mettere a rischio le persone presenti. Secondo le informazioni disponibili, 23 pannelli sarebbero rimasti danneggiati dalle fiamme, mentre altri avrebbero riportato conseguenze meno gravi.

L’intervento dei vigili del fuoco e il precedente di maggio al centro commerciale Maximall

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise, affiancati da un’autoscala arrivata dal comando provinciale di Caserta per permettere alle squadre di raggiungere la copertura e circoscrivere il rogo. Non risulterebbero persone ferite.

L’episodio presenta inoltre una forte analogia con quanto accaduto lo scorso 18 maggio, quando proprio al Conad del Maximall alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto presero fuoco, provocando una densa colonna di fumo e l’evacuazione del supermercato. In quell’occasione i vigili del fuoco riuscirono a circoscrivere rapidamente l’incendio.