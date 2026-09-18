Tragedia questa mattina, venerdì 18 settembre 2026, a San Donà di Piave, a Venezia, dove una mamma di 42 anni è morta dopo essere stata investita da un camion della spazzatura. Con lei la figlia di 9 anni.

Tragedia nel Veneziano, mamma 42enne investita dal camion della spazzatura: muore davanti alla figlia

Tragedia questa mattina nella frazione di Passerella a San Donà di Piave, nel Veneziano.

Una donna albanese, mamma di tre figli, di anni 42, stava portando a scuola la figlia di 9 anni quando è stata investita dal camion della spazzatura. La donna è rimasta incastrata sotto al camion, con la piccola che invece è rimasta fortunatamente illesa. Sul posto i soccorsi, con i pompieri che hanno dovuto usare l’autogru per poter estrarre la donna da sotto il camion.

Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La bambina è stata portata in una scuola vicina per evitarle un ulteriore choc. L’autista del mezzo, un uomo di 59 anni, è stato portato al Pronto Soccorso in stato di shock.

Investita dal camion della spazzatura: la dinamica dell’incidente

Sono in corso gli accertamenti per capire l’esatta dinamica del terribile incidente stradale di questa mattina, dove una mamma di 42 anni è stata investita dal camion della spazzatura perdendo così la vita. L’azienda di raccolta dei rifiuti ha spiegato che il mezzo “procedeva a velocità molto ridotta e stava girando a destra”, mentre la signora era sulle strisce pedonali, “purtroppo nel cosiddetto punto morto.” Sono comunque in corso tutti gli accertamenti, col mezzo che è stato sequestrato.