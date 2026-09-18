L'insegnante è sotto shock, ma non sarebbe in pericolo di vita: i dettagli di quanto accaduto.

Shock in una scuola media a Centocelle (Roma), dove uno studente di soli 13 anni avrebbe accoltellato una professoressa. Prima l’avrebbe aggredita con lo spray al peperoncino.

Paura in una scuola media: studente di 13 anni accoltella la professoressa in classe

Momenti di terrore questa mattina, venerdì 18 settembre 2026, in una scuola media a Centocelle, quartiere di Roma, dove in una scuola media uno studente di appena 13 anni avrebbe accoltellato una professoressa.

Non solo, prima avrebbe anche aggredito la stessa utilizzando lo spray al peperoncino. Per l’esattezza la vicenda si è consumata presso la scuola media “Giovanni Verga” dove, dopo la segnalazione, sono giunti subito i Carabinieri. Il 13enne, italiano, è stato fermato e interrogato. Sono in corso le indagini per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Stando alle indiscrezioni il minorenne avrebbe anche fatto una diretta social durante una aggressione.

Aggressione in una scuola media: professoressa sotto shock

Al momento non è chiaro il motivo del gesto del 13enne né come abbia fatto a portare a scuola lo spray al peperoncino e soprattutto il coltello, col quale avrebbe accoltellato l’insegnante, la quale sarebbe in stato di shock ma non in pericolo di vita.

I Carabinieri stanno raccogliendo tutte le testimonianze utili a capire cosa sia successo esattamente.