A Gela, in provincia di Caltanissetta, una 75enne è stata aggredita mentre camminava per strada: un uomo di 42 anni avrebbe tentato di sgozzarla con un coltello, prima di fuggire. La Polizia lo ha successivamente arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Gela, tenta di sgozzare un’anziana per strada: arrestato un 42enne

Come riportato da Today, un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla Polizia a Gela, in provincia di Caltanissetta, con l’accusa di tentato omicidio per un’aggressione avvenuta nel pomeriggio dell’8 settembre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 42enne avrebbe individuato per strada una 75enne che stava camminando lungo via Cicerone, per poi seguirla dopo aver invertito la direzione di marcia.

Una volta raggiunta, l’avrebbe afferrata al collo con una mano e tentato di colpirla con un coltello da cucina. La donna sarebbe stata trascinata con forza a terra e, durante l’aggressione, l’uomo l’avrebbe colpita anche alla testa prima di allontanarsi rapidamente. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso alla polizia di ricostruire le diverse fasi dell’episodio e di identificare il presunto responsabile.

Le condizioni della 75enne dopo l’aggressione

La vittima avrebbe riportato escoriazioni giudicate guaribili in 15 giorni e non avrebbe subito lesioni più gravi. Secondo la ricostruzione della polizia, una circostanza fortuita avrebbe evitato conseguenze peggiori: durante l’aggressione, infatti, il 42enne avrebbe impugnato il coltello dalla parte liscia della lama, riducendone l’efficacia.

L’indagine è stata condotta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela e coordinata dalla Procura della Repubblica. Il Gip del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura, ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere. All’uomo, già indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, viene contestato anche il porto illegale di armi od oggetti atti a offendere. Attualmente si trova in un istituto penitenziario dotato di reparto psichiatrico.