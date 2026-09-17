Aveva solamente 5 anni Prosper, il bimbo caduto dal balcone di casa a Genova, situato al terzo piano. Sono arrivati primi i risultati dell’autopsia.

Bimbo morto cadendo dal balcone a Genova: i risultati dell’autopsia

Sono arrivati i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Prosper, il bimbo di 5 anni morto la scorsa settimana dopo essere caduto dal balcone situato al terzo piano di un appartamento a Genova.

Sul corpo del piccolo non sono stati riscontrati segni di colluttazione o costrizione. La relazione definitiva sarà depositata nelle prossime settimane. Nel frattempo la Procura di Genova, che aveva aperto un fascicolo senza ipotesi di reato al fine di poter effettuare tutti gli accertamenti necessari, sta proseguendo le verifiche per ricostruire con precisione quanto successo.

Bimbo morto cadendo dal balcone: dov’era la madre

L’unica presente in casa al momento della tragedia la mamma di Prosper, ancora ricoverata in ospedale a causa del grave shock emotivo. Secondo quanto ricostruito, la donna era andata a farsi una doccia quando si è consumata la tragedia. Il bimbo “era sereno come sempre, aveva fatto colazione e si era messo a giocare.

Gli avevo detto che andavo un momento in bagno e stavo facendo la doccia”, ha detto la madre. Poi ha raccontato di aver sentito le urla del figlio, ma quanto è corsa al balcone ma era troppo tardi.