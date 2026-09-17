Raffica di violazioni del diritto d'autore: Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno reagito così.

Il matrimonio evento dei Me Contro Te, celebrato lo scorso 5 di settembre all’Unipol Dome di Milano, non è stato immune da polemiche. Ora, inoltre, è partita la guerra sul copyright, in quanto sono state tantissime le segnalazioni di video presenti su YouTube riguardanti proprio il matrimonio di Luigi e Sofia.

Me Contro Te, su YouTube i video del matrimonio: è guerra sul copyright

Un evento, quello del matrimonio dei Me Contro Te, che non è stato certamente immune a polemiche, ma che comunque sia ha ottenuto un grandissimo successo. Da anni ormai Luigi Calagna e Sofia Scalia appassionano grandi e piccini. Ora però c’è un problema copyright, con una raffica di segnalazioni per violazione del diritto d’autore. Su YouTube, infatti, c’è chi ha sfrutto le nozze dei Me Contro Te per generare contenuti usando proprio le immagini stesse dell’evento.

Ma, come hanno reagito a tutto ciò gli stessi Luì e Sofì?

Me Contro Te, su YouTube i video del matrimonio: la dura reazione di Luì e Sofì

La condivisione dei video del matrimonio su YouTube non è piaciuta per niente ai Me Contro Te che sono subito passati all’azione, facendo partire denunce alla piattaforma che hanno portato alla rimozione forzata di molti di questi contenuti.

Ma attenzione, un canale per il quale viene fatta una segnalazione per violazione del copyright rischia di ricevere uno “strike“, ovvero un provvedimento punitivo inviato da parte di YouTube stessa. In questa circostanza, a ricevere uno strike sono stati volti noti come gli Sbortus, con 70.000 iscritti, e i Lollolacustre, con oltre due milioni di follower iscritti. Nel mentre in rete sono scoppiate le accuse di censura, accompagnate da battute già virali quali “Me Censuro Te.” Luigi e Sofia per ora non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo.