William e Kate sbarcano a Rothesay, provano lo shinty e mostrano il tartan in un outfit autunnale, segnando la loro prima visita a Bute.

Per la prima volta nella loro vita, William e la Kate hanno attraversato le acque dello Stretto di Clyde per approdare sull’isola di Bute una delle gemme della Scozia occidentale. L’arrivo è avvenuto in piena stagione autunnale, con nuvole dense e temperature fresche, ma l’entusiasmo della coppia reale non è stato intaccato dalle condizioni meteorologiche.

L’evento rientra nel più ampio impegno della famiglia reale di sostenere le comunità delle isole scozzesi, dopo le visite a Iona e Mull lo scorso anno.

Il primo approdo a Rothesay

Il traghetto ha scaricato William e Kate nel porto di Rothesay città che condivide il nome del loro titolo scozzese di Duca e Duchessa di Rothesay.

Il briefing iniziale, svolto presso la sede comunale, ha evidenziato l’importanza del Bute Shinty Club come fulcro sociale per gli abitanti dell’isola. Dopo aver salutato i residenti, i principi hanno attraversato le vie acciottolate del centro storico, osservando le tipiche case in pietra e le insegne che richiamano il patrimonio celtico della zona.

Arrivo in traghetto e primi contatti

Durante la traversata, la coppia ha indossato un abbigliamento pensato per il clima umido: Kate ha scelto un dolcevita a coste verde scuro, pantaloni skinny marroni e stivaletti scamosciati con suola antiscivolo, completati da uno spolverino a doppiopetto foderato in tartan, simbolo della terra ospitante. William che preferisce evitare il kilt in pubblico, ha optato per un giaccone verde militare abbinato a pantaloni sportivi, dimostrando un approccio pragmatico ma rispettoso delle tradizioni locali.

Una dimostrazione di shinty al Bute Shinty Club

Il punto culminante della visita è stato la partecipazione a una partita di shinty lo sport celtico più antico della Scozia, simile all’hoockey ma con regole proprie. Shinty si gioca con un bastone chiamato caman lungo circa un metro che i principi hanno ricevuto dalle mani dei giocatori del club. Sotto la supervisione di esperti, Kate ha brandito il caman per una breve sequenza, dimostrando curiosità e rispetto per la disciplina, mentre William ha osservato attentamente, partecipando a brevi scambi di battute con gli atleti locali.

Lo shinty: storia e ruolo nella comunità

Il Bute Shinty Club rappresenta più di una semplice squadra; è un vero e proprio centro di aggregazione dove giovani e anziani si ritrovano per mantenere viva una tradizione secolare. Durante la dimostrazione, gli allenatori hanno spiegato che il gioco, praticato da generazioni, rafforza i legami comunitari e promuove l’attività fisica in un contesto di amicizia e rispetto reciproco. La presenza dei principi ha attirato l’attenzione dei media locali e ha suscitato l’entusiasmo dei residenti, che hanno colto l’occasione per far conoscere al resto del Regno Unito la bellezza di uno sport poco conosciuto.

Abbigliamento, simbologia e tensioni familiari

Oltre al ruolo sportivo, la visita è stata caratterizzata da un forte accento simbolico. Il tartan inserito nello spolverino di Kate ha ricordato le radici scozzesi della famiglia reale, mentre il colore verde del giaccone di William ha richiamato i verdi paesaggi dell’isola. Nel frattempo, la stampa ha riportato una nota di tensione familiare: il conte Charles Spencer ex cognato, ha pubblicato un libro su Diana, oggetto di furto di copie prima della stampa, che ha acceso qualche dibattito sulla famiglia reale. Nonostante queste voci, la coppia ha mantenuto la serenità, concentrandosi sulle attività programmate e dimostrando un impegno costante verso le comunità scozzesi.