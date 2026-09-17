Genova affronta l’allerta arancione mantenendo le scuole aperte e imponendo regole di autoprotezione per cittadini e sport

Alle prime ore del mattino del 18 settembre le autorità comunali di Genova hanno confermato la prosecuzione delle lezioni nonostante l’attivazione di un’ allerta meteo arancione per temporali intensi e piogge diffuse. La decisione, presa dal Centro operativo comunale (Coc) durante la riunione pomeridiana al Matitone, si inserisce nel contesto di un piano di protezione civile già predisposto per affrontare il rischio idrogeologico nella zona centro-levante della Liguria.

Scuole e strutture scolastiche: regole di funzionamento

Tutti gli istituti di istruzione, pubblici e privati, dovranno rimanere operativi. Ogni plesso è dotato di un Piano interno di emergenza per il rischio idrogeologico che prevede la permanenza degli alunni all’interno dell’edificio anche oltre l’orario di chiusura, qualora le condizioni esterne rendano pericoloso l’uscire.

Le uscite didattiche programmate sono invece sospese, con la consigliazione di evitare spostamenti non indispensabili. Gli smanetti di autoprotezione richiesti includono la chiusura di finestre e porte, il monitoraggio dei canali di scolo e l’uso di punti di raccolta designati in caso di emergenza.

Ruolo dei piani di emergenza scolastici

I piani di emergenza, redatti in collaborazione con la Protezione Civile regionale, definiscono le procedure per la gestione delle criticità idrogeologiche.

Essi specificano, ad esempio, che in caso di accumuli d’acqua nei sottopassi o nelle cantine, gli insegnanti devono coordinare l’evacuazione verso aree asciutte, mantenendo la continuità didattica in aula finché la situazione lo consente. L’obbligo di autoprotezione è esteso anche al personale amministrativo, che deve controllare l’integrità delle infrastrutture prima dell’inizio delle lezioni.

Allerta su scala regionale: Liguria, Emilia-Romagna e oltre

Il Dipartimento della Protezione Civile in accordo con le regioni interessate, ha emanato un bollettino nazionale che prevede precipitazioni diffuse temporali di forte intensità e raffiche di vento da sud-ovest a nord-est. L’allerta arancione riguarda specificamente gran parte della Liguria e una zona dell’Emilia-Romagna, mentre il resto del Nord-Italia è sotto allerta gialla. Le previsioni indicano picchi di pioggia superiore ai 40 mm all’ora in località come Casale di Pignone (La Spezia) e Vobbia (Genova), con la possibilità di inondazioni localizzate.

Norme di comportamento per i cittadini

From 6:00 a 14:00, i residenti di Genova sono invitati a rispettare le direttive di autoprotezione evitare spostamenti non necessari, non utilizzare i sottopassi allagati e mantenere liberi i tombini per favorire il deflusso delle acque. Le autorità hanno inoltre dispiegato squadre di volontari e vigili del fuoco nei punti più vulnerabili, pronte a intervenire qualora le condizioni peggiorino. I centri sportivi, sia pubblici che privati, resteranno aperti ma dovranno attuare i propri piani di emergenza e limitare l’accesso a aree a rischio.

Il maltempo si estende alla Toscana: impatti su strade e scuole

Parallelamente all’allerta ligure, la Toscana nord-ovest è colpita da una forte perturbazione atlantica. Le piogge hanno provocato l’allagamento di sottopassi a Massa, Carrara e Viareggio; a Torre del Lago, una scuola elementare è stata evacuata dopo la caduta di un fulmine vicino all’impianto elettrico. In Viareggio, la passeggiata lungo il mare ha subito un accumulo di 64 mm di pioggia, costringendo all’annullamento del mercato settimanale.

Reazioni delle amministrazioni locali

Le autorità toscane hanno emesso un’ allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico, valida fino alle ore 15:00 nella parte nord-ovest e fino alla fine della giornata nelle zone costiere e interne. Sono stati chiusi i sottopassi più colpiti, come quello della statale Aurelia a Seravezza, e sono previsti lavori di pulizia delle reti fognarie per migliorare il deflusso. Gli abitanti sono invitati a non utilizzare le vie transennate e a segnalare tempestivamente eventuali allagamenti, in modo da consentire interventi rapidi delle squadre di soccorso.