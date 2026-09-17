Temperature sopra le medie e temporali: Europa e Brasile a confronto

Temperature sopra le medie e temporali: Europa e Brasile a confronto

Il mese di settembre si presenta in maniera atipica per gran parte del continente europeo. Le previsioni a lungo termine del Centro Europeo mostrano temperature fino a 3 °C sopra la media stagionale un dato che allunga la stagione estiva ben oltre i consueti limiti. Questa anomalia, confermata da diversi modelli, è il risultato di un accumulo di calore che si sta rilasciando lentamente verso l’autunno.

Il Mediterraneo, serbatoio termico dell’estate

Il Mediterraneo ha assorbito una quantità notevole di energia durante i mesi più caldi, mantenendola nelle sue acque superficiali. Alcune aree mostrano temperature marine ancora circa 5 °C sopra la media climatica trasformando il mare in un vero e proprio accumulatore di calore. Questo fenomeno ritarda il raffrescamento tipico dell’autunno, mantenendo temperature più elevate sia lungo le coste sia nelle regioni interne, dove gli scarti termici possono superare +1/3 °C rispetto alla norma.

Ritorno dell’anticiclone e potenziale di temporali

Verso la fine di settembre, tra il 25 e il 27, si prevede il ritorno di un anticiclone di origine azzoriana mescolato a masse d’aria subtropicali. Questo sistema favorisce la stabilità atmosferica ma, contemporaneamente, genera un contrasto netto con le correnti atlantiche più fresche.

Tale divergenza è propizia alla formazione di temporali intensi soprattutto quando le perturbazioni atlantiche penetrano il territorio italiano nei giorni 17 e 18, portando piogge concentrate al Nord e al centro. Il fine settimana successivo si prevede un miglioramento al Nord, mentre il Sud resterà soggetto a instabilità, con rischio di rovesci, in particolare sulla Sicilia.

Prospettive per l’inizio di ottobre

Le previsioni indicano che l’alta pressione, attualmente dominante nel centro-occidente europeo, tenderà a spostarsi verso le latitudini centrali, aprendo spazi a correnti più fresche provenienti da est e da ovest. Se questa transizione si confermerà, l’autunno potrebbe finalmente manifestarsi in tutta la sua veste, con temperature più moderate e una diminuzione delle anomalie termiche. Tuttavia, il calore residuo del Mediterraneo potrebbe continuare a alimentare eventi di convezione e temporali sporadici, soprattutto lungo le coste occidentali del bacino.

San Paolo (Brasile): piogge in diminuzione

Nel frattempo, nell’emisfero australe, la situazione a San Paolo si sta evolvendo verso una maggiore stabilità. Le piogge persistenti registrate nelle ultime ore hanno causato disagi temporanei, ma i modelli locali prevedono una graduale riduzione dell’intensità delle precipitazioni durante la settimana. Il graduale allontanamento delle perturbazioni dovrebbe restituire condizioni più asciutte, consentendo alle attività quotidiane di riprendere con minori restrizioni.

Impatto sulle attività locali

La diminuzione delle precipitazioni favorirà il ritorno a una normale routine urbana, riducendo il rischio di allagamenti e migliorando la mobilità. Tuttavia, le autorità rimangono in allerta, monitorando costantemente l’andamento del tempo per intervenire rapidamente in caso di variazioni improvvise.