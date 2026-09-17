Gigi e Ross raccontano le parodie che hanno diviso Tiziano Ferro e De Martino

Il duo comico Gigi e Ross, reali nomi Luigi Esposito e Rosario Morra, è noto per le sue imitazioni di personaggi famosi. In molte puntate hanno ricevuto applausi e anche inviti sul palco, ma alcune gag hanno generato reazioni inaspettate. Durante un’intervista al De Core podcast condotto da Alessandro Pieravanti e Danilo Contaldo, i due hanno raccontato due episodi che hanno diviso gli interlocutori: la parodia di Tiziano Ferro trasmessa da Mai Dire Martedì e la rappresentazione di Stefano De Martino.

Entrambe le vicende mostrano come l’umorismo possa sfociare in fraintendimenti quando tocca temi sensibili.

La parodia di Tiziano Ferro a “Mai Dire Martedì”

Nel corso della primavera del 2008, durante la prima stagione di Mai Dire Martedì Gigi e Ross hanno realizzato una imitazione di Tiziano Ferro. Inizialmente, l’artista ha accolto favorevolmente il lavoro, arrivando a pubblicare su YouTube una sua versione della parodia, segno di un primo scambio positivo.

Tuttavia, in una puntata successiva, i comici hanno inserito una gag con Lola Ponce e Giò Di Tonno, dove Luigi, nei panni del cantautore di Latina, ha concluso lo sketch tenendosi per mano con Giò, simulando una scena di gelosia che implicava una possibile relazione omosessuale.

Il contesto delicato della gag

All’epoca, Tiziano Ferro non aveva ancora annunciato pubblicamente il proprio orientamento.

La gag, pur concepita come un semplice gioco teatrale – Luigi ha sottolineato che “non c’è stata alcuna malizia” – è stata percepita da alcuni come un outing involontario. Luigi ha ammesso che “siamo scivolati, ma senza intenzione di offendere” e ha aggiunto che, nonostante la reazione dell’artista, nutre ancora grande affetto per lui, scherzando sul fatto che le parodie gli hanno permesso di pagare il mutuo per anni.

Le reazioni di altri VIP alle imitazioni di Gigi e Ross

Oltre a Ferro, il duo ha ottenuto conferme positive da numerosi professionisti del mondo dello spettacolo. Max Gazzè gli Zero Assoluto e Salvatore Esposito hanno espresso soddisfazione per le rispettive imitazioni. Anche Francesco Gabbani incontrato più recentemente, si è mostrato contento del risultato. Questi consensi dimostrano che la maggior parte delle parodie di Gigi e Ross è stata accolta con spirito leggero, confermando il loro ruolo di impressionatori capaci di strappare un sorriso anche ai soggetti stessi.

Il caso De Martino: fan accesi e risposta dell’artista

Un altro nome che ha suscitato discussioni è stato Stefano De Martino conduttore di Affari Tuoi. Sebbene diversi media avessero suggerito che De Martino non fosse contento della parodia, Luigi ha raccontato di aver ricevuto critiche vigorose da parte della sua fanbase, composta da uomini e donne molto affezionati al conduttore. Nonostante le polemiche, Luigi ha precisato che ha avuto modo di confrontarsi direttamente con De Martino, il quale si è mostrato divertito dallo sketch. Il cantante ha mantenuto un atteggiamento sereno, dimostrando che, sebbene i fan fossero reattivi, l’artista stesso non ha ritenuto la parodia offensiva.

La capacità di leggere il contesto culturale e personale dei protagonisti rimane fondamentale per evitare fraintendimenti, soprattutto quando si toccano temi delicati come l’orientamento sessuale. Tuttavia, la maggior parte dei soggetti imitati ha risposto con sportività confermando che l’umorismo resta una potente forma di dialogo nel panorama televisivo italiano.