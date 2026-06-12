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Cane alla deriva su un kayak: l'incredibile avventura di Bruce

Cane alla deriva su un kayak: l'incredibile avventura di Bruce

Una storia incredibile che arriva direttamente dalla Gran Bretagna, protagonista il cane Bruce.

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Bruce, pastore tedesco alsaziano, è protagonista di una storia incredibile e fortunatamente a lieto fine. Ecco cosa è successo.

Cane alla deriva su un kayak: l’incredibile avventura di Bruce

Siamo nel Northumberland, nel Regno Unito, sulla spiaggia di Bamburgh quando Bruce, un pastore tedesco alsaziano, è stato trascinato al largo a bordo di un kayak.

Il suo proprietario, Arran McArthur, ha provato in tutti modi a raggiungerlo a nuoto, senza però senza riuscirci. Subito è stata allertata la Guardia Costiera britannica e la Rnli, ovvero l’organizzazione che gestisce i salvataggi in mare nel Regno Unito e in Irlanda. All’operazione di salvataggio si sono aggiunti anche Jimmy Reid e Aaron Fordy, capitano e membro dell’equipaggio di Serenity Farne Islands Boat Tours, appena rientrati da una escursione.

Sono riusciti a salvare Bruce?

Cane alla deriva su un kayak: il lieto fine

Dopo una mezzoretta, i soccorritori sono riusciti a individuare il kayak che, da lontano, sembrava però vuoto. Una volta avvicinati invece hanno potuto vedere che Bruce era tutto rannicchiato al suo interno. Il recupero non è stato semplice, in quanto nel prenderlo il cane scivolato in acqua ma alla fine è stato tratto in salvo e restituito al suo proprietario.

Brice sta bene.

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