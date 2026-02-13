Secondo le credenze ci sono alcuni cibi che avrebbero degli effetti afrodisiaci, quindi aumenterebbero il desiderio e il piacere fisico. Ma, è davvero così? Domani, tra l’altro, è San Valentino e, se state pensando a un cena afrodisiaca, questo articolo fa per voi.

San Valentino e le cene afrodisiache

C’è chi per la sera di San Valentino porta la propria amata/o fuori a cena ma, c’è anche chi preferisce preparare una cenetta super romantica a casa.

Secondo le credenze ci sono diversi cibi che sono associati a effetti afrodisiaci, ovvero sarebbero in grado di aumentare il desiderio e il piacere fisico ma, attenzione, siamo sicuri che sia davvero così? O è appunto solo una credenza popolare senza basi scientifiche? Scopriamolo insieme.

Cene afrodisiache a San Valentino? Tra bufale e realtà

Diciamolo subito, che alcuni cibi siano afrodisiaci è semplicemente una credenza. Secondo gli esperti, infatti, ogni riferimento a proprietà afrodisiache di cibi o piante è “infondato”, o basato su associazioni teoriche prive di prove reali. Tra i cibi che vengono spesso associati a effetti afrodisiaci abbiamo ad esempio il cioccolato ma, anche se è vero che mangiare cioccolato migliora l’umore, non è stato dimostrato che abbia effetti sul desiderio fisico. Stessa cosa la si può dire per il peperoncino, che non produce effetti rilevanti nella sfera sessuale o le ostriche, che non è vero che migliorano le funzioni sessuali. Attenzione anche all’alcol che, spesso produce l’effetto opposto da quello sperato, può infatti contribuire a disfunzione erettile. Quindi, se le credenze restano, per la comunità scientifica non esistono cibi in grado di aumentare nell’immediato desiderio e piacere fisico. Ciò che davvero fa la differenza è lo stare bene in primis con se stessi e avere una relazione sana, poi tutto verrà da sé.