In questo 2026 la giornata più triste dell’anno, Blue Monday, cade proprio oggi, lunedì 19 gennaio. Ma, come mai? Che cosa significa realmente? Come fare per affrontare questo giorno al meglio? Vediamolo insieme.

Blue Monday 2026, perché il 19 gennaio è il giorno più triste dell’anno?

Il Blue Monday cade il terzo lunedì di gennaio quindi, in questo 2026, è proprio oggi, lunedì 19. Per definizione oggi è dunque il giorno più triste dell’anno. Ma, perché? Iniziamo subito col dire che il termine nasce nel 2005 da una campagna pubblicitaria di viaggi britannica (Sky Travel). Uno psicologo associato alla campagna, Cliff Arnall elaborò una formula che teneva conto di diversi fattori e che ha portato a stabilire come giorno più triste dell’anno proprio il terzo lunedì di gennaio. I fattori sono: il clima invernale con le ore di luce che ancora scarseggiano, la fine delle vacanze natalizie e la primavera ancora lontana, la difficoltà nel mantenere i buoni propositi di inizio anno e il ritorno alla routine quotidiana che pesa su umore ed energia. Nonostante non esista a oggi alcuna prova scientifica sul fatto che il terzo lunedì di gennaio sia davvero il giorno più triste dell’anno, molte persone proprio in questo giorni si sentono tristi, giù di morale, preoccupate per il futuro. Vediamo dunque come affrontare al meglio il Blue Monday.

Blue Monday 2026: come affrontarlo al meglio

Oggi, 19 gennaio, è il Blue Monday 2026. Se siete tra coloro che effettivamente si sentono tristi, giù di morale, preoccupati per il futuro eccetera, vediamo insieme qualche consiglio utile per affrontare questa giornata al meglio: