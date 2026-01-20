Ristorante stellato con menù a 25 euro? Esiste ed è in UK

Ristorante stellato con menù a 25 euro? Esiste ed è in UK

Il ristorante stellato con menù completo da 30 euro? Esiste e si trova in Inghilterra. Cenare con classe e spendendo poco è possibile.

Di solito si è portati a pensare che i ristoranti stellati debbano per forza costare cifre a tre zeri anche per le portate d’ingresso, di norma è così ma per fortuna c’è qualcuno che sta tentando di invertire la rotta, portando quindi il cibo di qualità a prezzi umani, così da godersi una serata in grande stile.

Scopriamo insieme dove e come.

I ristoranti stellati, croce e delizia della cucina

I ristoranti stellati rappresentano il punto più alto della cucina alla portata del pubblico, a causa della loro presenza nella guida Michelin e per la presenza in cucina di cuochi rinomati i prezzi sono solitamente elevati.

Per questo motivo per la maggior parte delle persone comuni la cena in un ristorante stellato è l’occasione da cogliere una volta nella vita, magari per celebrare un evento importante.

In Italia vi sono ristoranti di chef di alto livello che hanno prezzi “alla portata” magari con 50-60 euro ce la si riesce a cavare, permettendo quindi di gustare piatti gourmet spendendo il giusto per una cena fuori. All’estero però c’è chi ha fatto di più.

Ristorante stellato? Si con menù sotto i 30 euro

Il ristorante stellato che propone un menù degustazione a meno di 30 euro si trova nel Regno Unito, per la precisione a Marlow, nel Buckinghamshire, si chiama The Coach ed è gestito dallo chef Tom Kerridge, stella Michelin nel 2018.

Il locale, come riportato da Fanpage.it ricalca in tutto lo stile del classico pub inglese, tavoli con sgabelli, spillatori al bancone del bar e la tipica atmosfera conviviale dei quei luoghi “sacri” per il popolo britannico.

I prezzi dei menù variano a seconda di ciò che si sceglie, il menù da due portate costa 20 sterline (23 euro), quello da 3 portate 25 sterline (28 euro). Per le bevande non solo analcolici e vini, come in altri ristoranti stellati ma anche birre locali da degustare.

Una cena di qualità ad un costo così basso sembra un sogno ma invece è realtà, non resta quindi che prenotare un volo per l’Inghilterra.