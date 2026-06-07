Droni su un mercato di Abu Zayema: 11 morti nella regione del Kordofan

Un raid di droni ha colpito il mercato di Abu Zayema, nel Kordofan, uccidendo 11 persone e ferendone molte altre; testimoni segnalano un altro impatto su una stazione di servizio ad Al-Obeid e l'Onu conta 880 civili uccisi dai droni tra gennaio e aprile

Un attacco condotto con droni ha provocato la morte di 11 persone e decine di feriti nel Kordofanregione del Sudan al centro del conflitto tra fazioni armate. L’episodio è avvenuto nel mercato principale di Abu Zayemauna località attualmente sotto il controllo delle Forze di Supporto Rapido (Rsf). Fonti locali e testimoni sul posto descrivono scene di panico mentre le autorità di soccorso cercavano di estrarre i feriti tra le macerie.

La dinamica dell’attacco non è stata resa completamente nota: l’organizzazione Emergency Lawyers ha riportato il bilancio delle vittime e segnalato che il raid con droni ha interessato anche villaggi e flotte di veicoli civili nell’area circostante, lasciando aperta la possibilità che il numero dei morti possa aumentare nelle prossime ore.

Colpi su Abu Zayema e segnalazioni da Al-Obeid

Il mercato di Abu Zayemapunto di incontro commerciale per molte comunità del Kordofan, è stato il bersaglio principale dell’azione. Testimoni oculari hanno raccontato che l’impatto ha generato un’esplosione potente che ha investito banchi e passanti, causando morti e feriti. In aggiunta, due persone presenti sul luogo hanno riferito che un drone ha colpito una stazione di servizio ad Al-Obeidcapoluogo del Kordofan Settentrionaleaumentando il clima di allarme nella regione.

Effetti sui civili e diffusione degli attacchi

Gli attacchi con droni rappresentano una minaccia crescente per la popolazione civile: i raid non risparmiano spazi pubblici come mercati, stazioni di servizio e strade frequentate. Secondo le stime delle Nazioni Unite